За последние несколько лет на рынок жилой недвижимости левобережья вышел целый ряд новостроек, и все большее число застройщиков рассматривают площадки под строительство именно на левом берегу Новосибирска. Эксперты констатируют: старые постройки себя изжили, пришла эпоха новых современных объектов недвижимости, а левый берег к тому же позволяет территориально «размахнуться» на комплексные проекты. Насколько динамично на текущий момент развивается застройка левого берега, и какие его новостройки можно назвать лучшими — в материале «КС».

Застройщики активизировались

Накануне подготовки материала «КС» на своем сайте провел опрос своих читателей о том, какой жилой комплекс левобережья из представленных в списке голосования они считают лучшим. Согласно результатам, по состоянию на 29 июня первое место занял ЖК «Матрешкин двор». За него отдали голоса 29% респондентов (941 голос). Напомним, что в рейтинге приняли участие новостройки средней ценовой категории со стоимостью 45–50 тыс. рублей за «квадрат». На втором месте — ЖК «Краснообский», за него проголосовало 25% респондентов (826 голосов), с небольшим отрывом от него на третьем месте расположился ЖК «Ясный берег» — 21% и 693 голоса.

Замыкают пятерку лидеров новостроек левобережья ЖК «Бавария» — 11%, или 353 голоса и ЖК «Фламинго» — 8%, или 265 голосов. В топ-10 лучших новостроек левого берега Новосибирска также вошли ЖК «Аксиома», ЖК «Панорама», ЖК «Шесть звезд», ЖК «Венеция» и ЖК «Чеховский».

По мнению аналитиков и участников рынка, динамика строительства нового жилья на правом берегу пока все же превышает события на левом, тем не менее за последнее время левый берег стал более активным в строительстве новостроек.

«Ранее застройщики гораздо чаще при выборе площадки под новостройку предпочитали правый берег вследствие более высокого уровня спроса и стоимости квадратного метра. И да, на нем воплощали более интересные проекты. Сейчас ситуация немного изменилась. В левобережье тоже появляются любопытные комплексы. К тому же застройщикам здесь есть куда развиваться. На левом берегу есть простор именно для комплексной застройки. Комплексная жилая застройка — это особенность рынка новостроек левого берега Новосибирска», — считает заместитель руководителя отдела новостроек агентства недвижимости «Жилфонд» Инна Терехова.

В том, что застройка левого берега стала более активной, уверен и руководитель отдела продаж компании «Этажи» в Новосибирске Артем Путро. «На мой взгляд, это связано с тем, что исторически левый берег — промышленная зона со старым жильем. Старые постройки себя изжили, пришла эпоха новых современных объектов недвижимости. Второй фактор — можно строить много, очень много. Тому пример — масштабные микрорайоны «Просторный» и «Чистая Слобода». Люди охотно переезжают туда, поскольку получают качественное жилье за доступные деньги».

Директор по продажам компании «Сибакадемстрой» Динар Зарипов также отмечает, что за последние несколько лет левобережная часть Новосибирска начала активно развиваться с точки зрения инфраструктуры: «Эта территория имеет большой потенциал — здесь достаточно свободных земель для строительства проектов с благоустройством, двором, общественными пространствами, а не точечной застройки. Здесь развитая инфраструктура — есть торговые центры, школы и детские сады. Более того, левый берег постепенно становится спортивным центром Новосибирска».

В качестве примера Динар Зарипов приводит городскую детскую спортивную школу по горнолыжному спорту и сноуборду с хорошим склоном для катания. Летом же на небольшом искусственном озере жители купаются, любители-экстремалы катаются на вейкборде.

«При этом в ближайшем будущем левый берег Оби ждут еще более значимые перемены. Эта часть города разворачивается к реке, сюда привлекаются существенные инвестиции. На территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, планируется построить спортивный кластер: ледовая арена станет основой комплексного и устойчивого развития левого берега», — подчеркивает Зарипов. Отметим, что проект предполагает создание центра здорового образа жизни, где должны появиться многофункциональная арена, хоккейный региональный центр, оборудованные спортивные площадки для занятий на открытом воздухе, кампус для проживания профессиональных спортсменов, их семей, а также детский спортивный клуб и сезонная школа.

«Речной фасад и облагороженная городская набережная при грамотной реализации вместе с комплексным развитием территории создадут, пожалуй, одно из самых привлекательных мест в городе, — добавляет Динар Зарипов. — Перспективы этой территории весьма привлекательны, и думаю, люди будут готовы покупать жилье на левом берегу и охотно переезжать в этот район».

«В левобережье есть где строить»

В структуре новостроек левого берега на текущий момент превалируют новостройки экономкласса.

«В последнее время застройщики стали подходить к вопросу комфорта более осознанно. По моей оценке, на левом берегу сейчас преобладает экономкласс, на него приходится порядка 85% проектов, лишь несколько новостроек, на мой взгляд, соответствуют параметрам класса комфорт», — говорит Артем Путро. На правом берегу ситуация иная: порядка 55% новостроек можно отнести к классу комфорт и выше.

«Основной объем застройки левого берега действительно развивается в экономклассе. Этот сегмент может развиваться только на территориях с уже сложившейся инфраструктурой, например, как строится анклав возле Затулинского жилмассива, — рассуждает член совета директоров ООО «Аква Сити» Владимир Мартыненков. — Там, где инфраструктуры нет, отсутствуют и перспективы развития жилья экономкласса, так как цены на него сравнялись с ценами на вторичное жилье, а покупатель выбирает квартиры в развитых районах. В ближайшей перспективе город вряд ли сможет себе позволить создавать качественную инфраструктуру на дальних окраинах».

Другое дело, по мнению Владимира Мартыненкова, класс комфорт: «Это наиболее устойчивый продукт, поскольку в его линейку входит жилье от «эконом плюс» до «бизнес минус». У него хорошие перспективы развития на левом берегу. Например, точечная уплотнительная застройка по программе реконструкции застроенных территорий — район площади Станиславского, Титова, Карла Маркса. Новостройки будут появляться в тех местах, где есть нехватка нового фонда, и эти места могут быть совершенно неожиданными — улица Мира, к примеру».

Стоимость квадратного метра на левом берегу сейчас держится на уровне 40–55 тыс. рублей за «квадрат». «Можно найти и за 30 тыс., допустим, у «Дискуса», но в среднем это — 40–50 тыс. рублей за квадратный метр, в зависимости от потребности: от квартиры под самоотделку до квартиры с ремонтом и развитой инфраструктурой», — добавляет Артем Путро.

К наиболее интересным новостройкам левого берега — Кировского, Ленинского районов и поселка Краснообск — эксперты преимущественно относят именно участников опроса «КС».

«Я бы отметила ЖК «Матрешкин двор» в Кировском районе. Это масштабная застройка целого микрорайона. Простое, но при этом доступное жилье. Хороший вариант для молодых семей с ребятишками, — говорит Инна Терехова. — Наиболее интересный, на мой взгляд, проект, который развивается в Ленинском районе, — «Чистая слобода». Здесь очень просторно. Есть место и для парковки, и для прогулок».

Из более дорогостоящих проектов аналитики выделяют «Шесть звезд» и «Панораму». «Они интересны и по дизайну, и по местоположению. Покупателей привлекают близость к реке, транспортная доступность, панорамный вид из окна, планировочные решения, придомовая территория. Рядом с каждым из комплексов есть что-то интересное. В «Панораме» это горнолыжный склон, в «Шести звездах» — парк. И в том, и в другом варианте — в шаговой доступности река и пляжи», — добавляет Терехова.

Отдельного внимания, по словам эксперта, заслуживают площадки под шоу-рум. В «Шести звездах» они оборудованы в специально построенном для этого здании. Идеи «под ключ» демонстрирует и застройщик «Панорамы». Подробнее об этом «КС» писал в материале «Выставить напоказ» в мае 2017 года.

Артем Путро добавляет к ним микрорайон «Дивногорский», ЖК «Ясный берег», который можно отнести к комфорт-классу, ЖК «Венеция» и ЖК «Аксиома», строящийся неподалеку от станции метро «Площадь Маркса».

Последний, в частности, компания-застройщик — ГК «Строитель» — планирует сдать раньше намеченного срока. На текущий момент завершаются работы по внутренней отделке, монтажу фасадов, готовится к реализации новейший проект благоустройства. Жилой комплекс «Аксиома» ГК «Строитель» планирует досрочно ввести в эксплуатацию уже осенью 2017 года. По мнению экспертов, преимущества ЖК «Аксиома» — паркинг, детские площадки, развитая инфраструктура, интересные архитектурные решения, ландшафтное озеленение, площадка для спорта и закрытая огороженная территория.

Владимир Мартыненков добавляет, что к перспективным территориям для комплексной застройки левобережья можно отнести береговую линию, бывшие Лесоперевалку и Затон, а также территории в сторону пятого моста: «Здесь будет развиваться комбинированная застройка — как класс комфорт, так и экономкласс. Основные преимущества этого места — близость к центру, развитая инфраструктура в радиусе 3 км, хорошая транспортная сеть и экология. Жилье здесь будет дороже, чем в других районах левобережья, у него хорошие инвестиционные параметры».

В ближайшей перспективе, по мнению Инны Тереховой, можно также ожидать расширения территорий, на которых ведется строительство.

«Это касается и «Чистой слободы», и «Матрешкиного двора», и многих других масштабных жилых комплексов. В левобережье есть где строить. Думаю, что сейчас наступает такой момент, когда застройщикам необходимо пересматривать уже существующие концепты. Рынок насыщен маленькими квартирами. Городу нужно больше доступного просторного жилья. В семьях рождаются дети, государством выделяются средства материнского капитала, появляются финансовые накопления. Возникает необходимость переезда в квартиру большей площади. Причем многие семьи не планируют кардинально менять место жительства. Они хотят переехать в новую более подходящую квартиру, но при этом остаться в том же микрорайоне», — резюмирует эксперт.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Борис Половников,

директор по продажам и маркетингу ГК «Строитель»:

— Исторически в Новосибирске деловым центром считается правый берег. На левом берегу было сосредоточено много промышленных объектов, жилищное строительство осуществлялось с единственной целью — обеспечить жильем рабочих, трудящихся на предприятиях левобережья.

Именно поэтому концептуальные строительные проекты строители в основном сосредотачивают на правом берегу. Однако за последние 10–15 лет ситуация очень изменилась. Левый берег преобразился инфраструктурно: появилось множество деловых и развлекательных объектов. На левом берегу стало комфортнее жить, появились поклонники левобережья. Идея о бесперспективности строительства концептуальных проектов на левом берегу давно не актуальна, более того, жители левобережья испытывают острую потребность в качественных проектах.

И рынок, несомненно, будет развиваться. И развитие это будет сосредотачиваться вокруг делового центра левобережья — проспекта и площади Маркса. Уверен, что в ближайшей перспективе левый берег станет более самодостаточным — здесь появится достаточно рабочих мест, люди перестанут по дороге на работу переезжать реку. Сгладится один из важнейших объективных недостатков левого берега — пропускная способность мостов. Это даст новый толчок развитию левобережья.

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