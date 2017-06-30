В этом году новосибирской строительной компании «Энергомонтаж» исполняется 25 лет. О политике предприятия, его приоритетах и принципах работы, а также о том, что помогает справляться с трудностями, «Континент Сибирь» поговорил с генеральным директором организации ИВАНОМ СИДОРЕНКО.

— Иван Леонидович, с какими результатами вы подходите к предстоящему юбилею компании?

— В новейшей истории строительного сектора Новосибирска по общему объему сданного жилья мы занимаем одни из лидирующих позиций. Это показательный результат работы нашей компании. Ежегодно мы сдаем порядка 60–70 тысяч квадратных метров.

— Можно ли говорить о том, что компания довольно быстро вышла на такие объемы, если учесть, что «Энергомонтаж» не сразу начинал как застройщик?

— В этом вопросе решающее значение имеет не скорость выхода на заданные объемы, а их стабильная реализация. Наша компания проделала большой путь от подрядной организации до застройщика полного цикла. Мы всегда планировали свою деятельность, исходя из экономической ситуации в стране. Строя дома, необходимо понимать, будет ли спрос. Если спрос на квартиры начинал снижаться, мы концентрировали свое внимание на развитии инфраструктуры, возведении объектов социального назначения. Важно соблюдать баланс, давая людям не только квадратные метры жилья, но и сопутствующую инфраструктуру. Таким образом, нам удается реализовывать главный принцип компании — «Заходи и живи!». Это когда мы не просто сдаем квартиры с ремонтом и сантехникой, в которых остается только расставить мебель, но и предлагаем нашим покупателям полностью готовую социальную инфраструктуру: детские сады и школы, поликлиники и спортивные центры, каток и бассейн, детские, спортивные и игровые площадки.

— Что вы считаете главным достижением «Энергомонтажа» за годы его существования?

— Безусловно, главное достижение — это наш коллектив, который способен выполнить задачи любой сложности. Кто-то работает с момента основания компании уже больше 20 лет. У нас есть и трудовые династии — не меньше десяти семей.

— Как вам удается удерживать людей, особенно в условиях такой сложной экономической ситуации, которая сложилась в стране?

— Мы не удерживаем людей, люди сами держатся за компанию, и это зависит от многих факторов. Не последнюю роль играет стабильность — за последние годы у нас ни разу не было перебоев с выплатой заработной платы. Плюс к этому «Энергомонтаж» — довольно динамичная компания. Мы постоянно развиваемся, стараемся выполнять работы на высоком уровне, заинтересованы в освоении новых технологий. Это касается проектирования домов, использования лучших материалов, внутренней и внешней отделки объектов. Людям интересно работать в коллективе, который нацелен на движение вперед, на развитие, на расширение.

Два года назад в группе компаний «Энергомонтаж» появился завод крупнопанельного домостроения (ЗКПД). Это тоже можно считать одним из наших достижений. ЗКПД — уникальное предприятие с налаженным высокотехнологичным производством. Оно оснащено хорошим оборудованием, которое выпускает современные строительные изделия и материалы. Благодаря этому по новой технологии уже полностью построены и заселены два дома, приступили к возведению следующих объектов. Стоит отметить, что только на заводе мы создали триста рабочих мест. «Энергомонтаж» — социально ориентированная организация, и для нас это имеет значение.

Мы не откладываем «на черный день», а инвестируем в развитие. Компания была основана в Калининском районе четверть века назад, большая часть тех, кто приходит к нам работать, родились и выросли в Новосибирске. Для нас важно долгосрочное развитие нашего города, страны. Поэтому шесть лет назад мы приобрели завод по производству кирпича «Стройкерамика». Вложили средства в его модернизацию, чтобы были рабочие места, чтобы люди получали зарплату. Мы уверены в том, что есть будущее у Новосибирска, у государства. В конце концов, многое зависит и от нас.

Мы ставим себе долгосрочные задачи. В свое время в 2006 году, участвуя в федеральной программе «Доступное и комфортное жилье», подготовили и утвердили у мэра города (Городецкого) 10-летний план застройки жилого района Родники. Расписаны были все объекты строительства до 2016 года. В прошлом году подвели итоги. Несмотря на кризис и прочие неблагоприятные явления, план выполнен на 98%. Уже сейчас планируем на 20 лет вперед, что будем делать, как и с кем. Это тоже одна из причин, из-за которой опытные профессионалы остаются с нами.

— У компании большой коллектив? Сколько человек работает в «Энергомонтаже»?

— «Энергомонтаж» — это не просто девелопер с земельными участками, специалистами, способными организовать строительство, оформить документы и продать готовый продукт в виде жилья. Это группа компаний. В нее входят организации, занимающиеся проектированием, производством железобетона и кирпича, есть собственный обширный технический парк, управляющая компания. То есть речь идет о полноценной строительной организации замкнутого цикла, представляющей весь спектр работ. Только в компании «Энергомонтаж», которая празднует 25-летие, работают более 200 человек. Всего в группе компаний — более 2000.

— Как развиваться дальше?

— Сегодня мы самостоятельно выполняем основные виды строительных работ, и это позволяет нам чувствовать себя уверенно в любой рыночной ситуации. У нас есть круг надежных партнеров. С некоторыми из них мы сотрудничаем на протяжении 15–20 лет.

Мы находимся в постоянном поиске нового, смотрим, как работают наши конкуренты, какие материалы используют, если надо — учимся у них. Конкуренция — это хорошо. Она обязывает нас быть в тонусе, мы следуем веяниям рынка и стараемся им соответствовать.

— Вы смотрите на конкурентов из Новосибирска или больше стараетесь следовать европейским тенденциям?

— Мы смотрим в разных направлениях. Некоторые из наших конкурентов приглашают к себе зарубежных проектировщиков. Я не вижу в этом большого смысла. Считаю, что в Новосибирске можно найти высококлассных специалистов, способных дать отличные решения по благоустройству, отделке домов. Выбор есть.

— Все время существования «Энергомонтажа» — это переход экономики из кризиса в кризис. Что, на ваш взгляд, было самым сложным для строительной отрасли и для вашей компании?

— 2008 год, конечно, повлиял на «Энергомонтаж». Но перед этим было стабильное время для строителей, которое позволило сделать большой задел и пережить кризис. Опыт работы в подобных экономических условиях у нас есть. Необходимо оптимизировать внутренние ресурсы, сокращать издержки.

— Сказывается ли оптимизация на качестве жилья?

— Нет, по этому пути не идем — это наше принципиальное решение. Когда мы будем отмечать пятидесятилетний юбилей компании, мы хотим оставаться уверенными в том, что строим дома, за которые нам не стыдно. Поэтому мы продолжаем использовать качественные материалы, улучшаем технологии, соответствуем рынку.

— Расскажите о планах по дальнейшему развитию «Энергомонтажа».

— Микрорайон Родники растет очень быстро. Сейчас остро стоит вопрос доступности образования. В школе имени Л. И. Сидоренко, которую компания «Энергомонтаж» сдала в 2013 году, в прошлое 1 сентября было 11 первых классов! Мы готовы предоставить администрации города проект и надеемся, что в следующем году построим в Родниках еще одну современную школу.

Много лет мы работаем над решением проблемы транспортной доступности. Скажу прямо: если бы все зависело только от нас, дорога, соединяющая микрорайоны с Красным проспектом, давно была бы построена, и наши жители забыли бы о пробках.

Но сложные задачи все равно имеют решение, просто для этого нужно больше усилий и времени. Мы собираемся решить эту проблему как можно скорее. Для нас это, можно сказать, дело чести.

Серьезные перспективы у нас связаны со строительством нового микрорайона Приозерный. Сейчас строятся два дома, всего в первой очереди запланировано четыре. Помимо домов, проектом предусмотрено строительство инфраструктуры: школы, детские сады, объекты соцкультбыта.

ООО «Энергомонтаж»

Проектная декларация на сайте emnsk.ru

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