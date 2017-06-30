Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз в России. В него вошло 25 франчайзинговых сетей, у которых по сравнению с прошлым годом больше всего выросло количество точек. В топ-25 попали и несколько компаний Новосибирска.

На первом месте рейтинга оказался лидер прошлого года «Лабораторная служба Хеликс». Число точек этой франчайзинговой сети увеличилось за 2016 год на 25% и составило 242. Однако все российские компании с точки зрения динамики опередила новосибирская служба доставки СДЭК, которая выросла почти на 40%. В 2017 году по франшизе было открыто 219 точек. На настоящий момент СДЭК имеет 542 точки. Несмотря на лидерство компании по количеству точек, компания оказалась на 6-ом месте, поскольку франшизы оценивались по нескольким показателям.

«Рейтинг — это демонстрация окупаемости затрат на франшизу, однако долгосрочный успех франчайзи зависит не только от бренда и бизнес-модели, но и от ситуации на рынке и в не меньшей степени — от его собственных предпринимательских и управленческих способностей», — комментирует Forbes показатели топ-25.

Помимо СДЭКа, в рейтинг вошли такие новосибирские компании, как Unibrait, 2ГИС и Traveler’s Coffee. Однако в случае последней все не так очевидно, так как продолжается корпоративный конфликт за право использования бренда — накануне стало известно, что суд по интеллектуальным правам передал права на бренд Traveler’s Coffee директору компании «Трэвелерс кофе Москва» Анвару Пириеву. Впрочем, 82 кофейни позволили данной компании занять 23-е место.

Предприятие по поставке оборудования компонентов для нанесения защитных зеркальных покрытий Unibrait заняло 4-е место, его число франчайзинговых точек достигло 83. Электронный справочник 2ГИС с 77-ю точками занял 24-е место рейтинга.

Издание отдельно отметило франшизу автоцентров «Вилгуд». Компания впервые вошла в рейтинг и заняла 17-е место. Благодаря повторным продажам франшиз, количество точек сети увеличилось в 4 раза. Средняя годовая прибыль точки «Вилгуд» в 1,3 раза превышает затраты на ее открытие. «Полгода назад нам пришлось заморозить продажи франшизы, чтобы не потерять качество продукта, а сейчас мы снова готовы принимать новых партнеров», — цитирует Forbes совладельца франшизы автоцентров «Вилгуд» Барно Турсунова.

Ранее «КС» публиковал результаты рейтинга Forbes российских госслужащих с наибольшим доходом. На первом месте оказался депутат Улан-Удэнского городского совета Вадим Бредний, также в список попал его коллега Геннадий Доржиев. Кроме этого, в топ-50 вошла всего одна представительница женского пола — депутат заксобрания Иркутской области Марина Седых, один глава города — мэр Томска Иван Кляйн и претендент на кресло мэра Красноярска депутат Красноярского городского совета депутатов Владимир Егоров.

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