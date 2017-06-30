Заключительная перед летними каникулами 22-я сессия Законодательного собрания Новосибирской области подарила наблюдателям немало поводов для обсуждения и стала ареной внезапно обострившегося противостояния между рядом областных чиновников и представителями депутатского корпуса. Главным камнем преткновения стал так называемый «лесной вопрос», а инициатива депутатов о внесении в повестку сессии вопроса об увольнении главы регионального департамента лесного хозяйства Вячеслава Дубовицкого и министра сельского хозяйства, заместителя председателя правительства Новосибирской области (НСО) Василия Пронькина, принятая большинством голосов, стала главной интригой заседания.

«Лесная тема» стала задавать тон сессии еще задолго до голосования по повестке. Настолько остро стоял вопрос о незамедлительном принятии мер в отношении самого факта договора, согласно которому гигантский лесной массив, расположенный в Тогучинском и Болотнинском районах Новосибирской области, площадью более четверти миллиона гектаров переходил в аренду единственному участнику конкурса — малоизвестному частному предприятию «Тогучинскому лесопромышленному комбинату» с учредительным капиталом в 10 тыс. рублей. Согласно договору массив передавался в аренду на 49 лет на смешных, по мнению парламентариев, условиях. Область по этому договору получала бы всего около 3 млн рублей в год. Хотя оценочная стоимость леса, произрастающего на этом участке, составляет от 250 до 300 млн рублей.

Еще одним важным обстоятельством, увеличившим резонанс «лесного вопроса», стал тот факт, что согласно учредительным документам, директором и единственным собственником «Тогучинского лесопромышленного комбината» числится Дмитрий Слюняев. По данным ЕГРЮЛ, ранее он занимал пост директора ООО «Златник плюс», владельцем которого является Екатерина Дубовицкая. Она в свою очередь занимает должность председателя правления садоводческого некоммерческого товарищества «Соглашение», соучредителем которого выступает сам начальник департамента лесного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Дубовицкий.

Впервые об этой ситуации председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив заговорил на последнем заседании правительства, поинтересовавшись у Вячеслава Дубовицкого, кто именно заключал договор на право аренды. Обсуждение ситуации продолжилось последующие дни в стенах ЗС НСО. Изначально предполагалось, что вопрос будет рассмотрен 28 июня на бюджетном комитете ЗС, однако в итоге он был отложен до сессии 29 июня.

В этот день депутат Олег Сметанин выступил с предложением включить в повестку сессии обращение к губернатору Владимиру Городецкому принять кадровые меры, а попросту говоря, уволить главу лесного департамента НСО Вячеслава Дубовицкого, а с ним и заместителя председателя правительства, министра сельского хозяйства НСО Василия Пронькина. Такая инициатива нашла поддержку большинства депутатов.

В свою очередь депутат фракции КПРФ Вадим Агеенко пошел еще дальше и предложил Владимиру Городецкому уйти в отставку, усомнившись в возможностях губернатора контролировать деятельность своих замов. Впрочем, поддержки эта идея не получила.

Владимир Городецкий также сделал выводы из сложившейся ситуации, заверив парламентариев, что упомянутый договор об аренде уже расторгнут. Губернатор отметил, что принял решение отстранить Василия Пронькина от занимаемой им позиции заместителя председателя правительства Новосибирской области. «В компетенцию зампредседателя входило кураторство над рядом департаментов — лесного хозяйства, природных ресурсов и управления ветеринарии. И то, что Василий Андреевич (Пронькин) не сработал как мой заместитель в этом вопросе, — это очевидно. Мы с ним обсудили ситуацию и нашли понимание. Такой масштабный проект не должен был проходить ни мимо меня, ни мимо правительства. И это абсолютная недоработка. Не исключаю, что на какой-то период кураторство над перечисленными департаментами будет закреплено за губернатором», — пояснил мотивы принятого решения Владимир Городецкий.

Впрочем, не все депутаты оказались столь же категоричны по отношению к Василию Пронькину. Когда дело дошло до голосования, слово взял один из старейших депутатов ЗС НСО, председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Юрий Бугаков и возразил коллеге. «В перерыве мы провели заседание аграрного комитета и приняли единогласное решение, что сегодня ставить вопрос об освобождении с занимаемой должности министра сельского хозяйства Василия Пронькина — это просто безумие, — заявил парламентарий. — Я думаю, что тот, кто сегодня это предлагает (Олег Сметанин. — «КС»), сам претендует на это место. И я от имени членов аграрного комитета прошу меня поддержать в том, что на текущий момент ставить вопрос об освобождении министра нецелесообразно».

Чуть ранее зампредседателя комитета по бюджету ЗС НСО Юрий Зозуля также высказал сомнения в необходимости увольнять Василия Пронькина, уже снятого губернатором с поста зампредседателя правительства, напомнив, что есть другие подобные соглашения, которые также требуют проверки. В частности, это касается Искитимского, Маслянинского и Мошковского лесничеств, а также Колыванского, где речь идет о площадях, более чем в два раза превышающих рассматриваемый резонансный участок, — 600 тыс. гектаров.

С доводами коллег согласился и председатель бюджетного комитета ЗС НСО Александр Морозов, высказавший предложение о раздельном голосовании, которое нашло поддержку у большинства парламентариев. Слово взял губернатор, который подтвердил свою позицию, обозначенную еще в перерыве сессии, в беседе с журналистами. «Мне приятно слышать мнение аграрного комитета, которые высказались в поддержку министра сельского хозяйства. Я это поддерживаю, у меня нет никаких сомнений в компетенции Василия Пронькина. Он конструктивно работает, и ему много еще предстоит провести и посевных, и уборочных, и принять немало решений по агропромышленному комплексу. Поэтому я могу сразу сказать, что вопрос о недоверии министру я не поддержу», — пояснил губернатор.

В результате длительного обсуждения парламентарии пришли к тому, чтобы вовсе исключить фамилию министра сельского хозяйства из инициированного Олегом Сметаниным обращения. Большинством голосов было принято решение направить обращение только по кандидатуре руководителя департамента лесного хозяйства Вячеслава Дубовицкого.

Как отметил председатель ЗС Новосибирской области Андрей Шимкив, в сущности, это обращение — лишь выражение общей позиции регионального парламента. Реальные кадровые шаги если и последуют, то после служебной проверки, инициированной губернатором. То есть примерно через полторы недели.

«Мы сегодня случайно, благодаря в первую очередь позиции Андрея Ивановича Шимкива, ухватили эту ситуацию (с арендой лесного массива. — «КС») — уже на финальной стадии, когда еще немного, и сделка была бы безвозвратно зарегистрирована в учреждениях юстиции. Но когда начали разбираться, то поняли, что это не единичный факт. Это классика Черномырдина: никогда такого не было, и вот опять, — поясняет в разговоре с «КС» Юрий Зозуля. — К сожалению, мы сегодня имеем дефектную систему, которая сложилась в органах государственного управления. Ее надо менять. А то, что мы пытаемся найти стрелочников, — это неправильно. Ответственность нужно персонифицировать. Попытка разобраться в этом вопросе и породила дискуссию. Когда глава департамента лесного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Дубовицкий сказал, что решение принимал он, то стало понятно, кто непосредственно отвечает за подобные договоры. Но даже увольнение Дубовицкого — не решение системной проблемы. Нужно менять саму систему».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter