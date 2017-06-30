Глава Хакасии Виктор Зимин в ходе рабочей встречи в международном аэропорту «Абакан» сделал новое назначение в правительство. Республиканское министерство дорожного хозяйства и транспорта возглавит директор аэропорта Александр Попов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Хакасии, в аэропорту продолжается реконструкция. В связи с этим будущий министр пригласил Виктора Зимина оценить ход работ. На сегодняшний день отремонтированы залы прибытия и багажного отделения. Продолжается начавшаяся около года назад реконструкция привокзальной площади аэропорта, в частности идет работа по укладке тротуарной плитки и асфальтобетонного покрытия. Также завершается подготовка платного паркинга.

В ходе рабочей встречи глава Хакасии отметил, что наличие регулярного авиасообщения — одна из составляющих любого успешного региона. «По большому счету именно аэропорт формирует первое представление о республике. Сделано очень много. Главное — сохранить стабильность предприятия и обеспечить его долгосрочное развитие», — цитирует Виктора Зимина пресс-служба правительства республики.

За четыре года руководства аэропортом Александр Попов достиг определенных успехов. Так, учреждение стало одним из лучших аэропортов 2016 года стран-участниц СНГ. По итогам 2014 года аэропорт стал лауреатом конкурса в номинации «Динамично развивающийся аэропорт».

Имя нового гендиректора аэропорта «Абакан» пока не раскрывается. Некоторые СМИ сообщают, что это будет специалист из города Владивосток, в аэропорту которого трудился ранее сам Александр Попов.

Также пока нет информации, чем займется экс-министр транспорта Александр Егоров.

Напомним, на этой неделе глава Хакасии назначил руководителя министерства образования и науки, а также министра природных ресурсов и экологии.

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