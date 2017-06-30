Анатолий Локоть: Здание кинотеатра Маяковского становится опасным

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вчера вечером в эфире радио «Городская волна» ответил на вопрос жителя города по поводу планов муниципалитета о судьбе ККК им. Маяковского.



Анатолий Локоть, отвечая на вопрос новосибирца, пояснил, что город вынужден принимать решение — прекратить всю деятельность в кинотеатре им. Маяковского. Он объяснил это тем, что здание становится опасным. При этом, по словам мэра, капитальный ремонт объекта проводить очень дорого и бессмысленно.

«Речь идёт о том, чтобы выйти на какой-то инвестиционный проект, который позволил бы на месте здания кинотеатра построить новый развлекательный центр, где были бы кинотеатр, большой зал и другие помещения», — сказал мэр в радиоэфире. Также он пообещал, что в таком случае прилегающая к зданию территория будет благоустроена. «Планы у нас очень большие, мы прорабатываем различные проекты. За бюджетные деньги сделать это нереально, поэтому мы надеемся решить вопрос с помощью частно-муниципального партнёрства», — добавил Анатолий Локоть. Мэр отметил, что предложения от инвесторов уже есть и планируется провести конкурс

Также вопрос касался территории возле ККК им. Маяковского, которая много лет отгорожена строительным забором. Глава города пояснил, что этот участок находится в областной собственности и вести строительство там нельзя до окончания судебных процедур, связанных с фигурой экс-губернатора региона.

Напомним, что в марте прошел проектный семинар, на котором обсуждалась судьба ККК им. Маяковского. Ранее «КС» описывал различные варианты развития этого учреждения.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter