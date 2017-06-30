Итоги V Международного технологического форума «Технопром-2017» и его результаты еще предстоит оценить. При этом многие выводы наверняка породят дискуссии о пользе и эффективности, о преобладании полета научной мысли над прагматизмом бизнеса и наоборот. Но уже это говорит о большом резонансе в экспертном сообществе, задача которого — постфактум дать трезвые оценки прошедшему форуму и необходимые прогнозы. «КС» приводит мнения участников «Технопрома» и их оценки прошедшего мероприятия.

Александр Люлько, начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска:

— Одна из главных целей «Технопрома-2017» – это рассмотрение вопроса по выпуску гражданской продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Сама выставка была очень интересной, много зарубежных гостей. Главное отличие прошедшего форума от других крупных конгрессно-выставочных мероприятий страны в том, именно наш «Технопром» рассматривает вопросы внедрение новейших научных и технических разработок в промышленное производство, а большинство остальных форумов, посвящено экономическим вопросам.

Наш департамент организовал круглый стол «Город в новой технологической революции». На этом круглом столе мы, в частности, показали предприятиям ОПК, какие потребности есть у города в высокотехнологичной продукции для городского хозяйства и медицины. Большой интерес вызвало выступление заместителя генерального директора по развитию гражданской продукции холдинга «Швабе» Ивана Ожгихина. Он предложил участие холдинга в программе «Умный город», в частности, оборудовать наш город энергосберегающим освещением и установить систему регулировки транспортными потоками. Причем холдинг предложил интересную, выгодную для нашего города, финансовую схему реализации этого проекта.

Хочу сказать, что наши предприятия сейчас активно прорабатывают вопросы с выпуском гражданской продукции. Так Завод имени Коминтерна запускает в серию производство геолокаторов, которые позволяют на 10 метров под землей находит пустоты и коммуникации. «Катод» участвуют в выпуске пэт-томографов — это совершенно уникальное медицинское оборудование. Сегодня уже широко используется керамика новосибирского производства «НЭВЗ-Керамикс», как материал не только для брони, но и для медицинских имплантатов, это проект совместный с НИИТО. Оборонный завод «15 ЦАРЗ», который специализируется на ремонте военной техники, сейчас производит и ремонтирует сельскохозяйственную технику. На НЗХК разработана программа неядерного производства.

Состоялся в рамках форума очень интересный круглый стол «Фабрики будущего» в котором я также принимал участие. На нем обсуждали возможности организации производств роботов, беспилотных летательных аппаратов и автомобилей, применение аддитивных технологий (3-D печать) и другое».

Ренад Сагдеев, академик РАН, и. о. председателя СО РАН:

— У нас довольно много институтов, около 30, которые занимаются прикладными и оборонными работами, и у них есть интересные проекты. В этом смысле «Технопром» — уникальная площадка, где можно найти заинтересованного партнера из промышленности, инновационной сферы. И нужно использовать эту возможность. Тем более что здесь гости и участники со всей России и из-за рубежа.

Конечно, это прежде всего прикладная оборонка. Но контакты с представителями бизнеса и промышленности формируют новые задачи для науки, реализации которых требует производство. В любом случае это новые возможности для фундаментальной науки. Самое основное достоинство форума в том, что он дает возможность наладить эту обратную связь: наука узнает, какие потребности сегодня есть у промышленности, а та в свою очередь понимает, какие возможности есть сегодня у науки. И это в полной мере здесь на «Технопроме» реализуется.

Еще один немаловажный фактор — участие венчурного бизнеса. Сами ученые никогда не доведут до широкого внедрения свои разработки. Нужны люди особого склада, особого опыта, особой организации. Они открывают новые возможности для науки, которая в свою очередь отвечает на это новыми решениями. Как показатель — появление новых идей на форуме. Думаю, что в нынешнем году это 30–40% от всего, что здесь представлено.

Сергей Оболоник, министр экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, г. Тирасполь:

— Наша столица Тирасполь — город-побратим Новосибирска, и существуют достаточно крепкие связи не только между муниципалитетами городов, но и на уровне правительства, предпринимательского сообщества. Наше появление здесь далеко не случайно.

Кроме того, не так давно у нас в республике побывал зампредседателя правительства России Дмитрий Рогозин. Он пригласил нас к участию в «Технопроме». У нас, конечно, есть ряд современных высокотехнологичных предприятий, в том числе в машиностроительной отрасли, но здесь на технологическом форуме, поскольку мы участвуем в первый раз, мы решили представить всю нашу республику как единую инвестиционную площадку. В этом смысле сегодня созданы все условия, и законодательные в том числе. Созданы кластеры с развитой промышленно-технологической инфраструктурой, которые позволяют приезжать, подключаться и иметь всю доступную энергетику.

Мы очень интересный узел для России — для того, чтобы выйти на европейский рынок. Тем более что президент России в своем послании ставил задачу не только заниматься импортозамещением, но и развивать экспорт. У нас уже есть ряд крупных российских инвесторов, в том числе «ИНТЕР РАО», который занимается экспортом электроэнергии, есть предприятие, принадлежащее группе «Салют», — это ВПК. Тем не менее потенциал все еще большой. На самом деле, когда Молдавия раскололась на Приднестровье и Молдову, 75% промышленного потенциала осталось у нас.

Конечно взаимодействие на федеральном уровне — это замечательно. Но там все вопросы решаются достаточно долго. Здесь же налаживается прямое взаимодействие на уровне регионов, и есть все возможности для налаживания прямого диалога и реализации конкретных проектов.

Нас интересуют в первую очередь рынки сбыта. А Новосибирск — такой регион, который в состоянии «поглотить» нас полностью, поскольку мы очень небольшие. В первую очередь речь идет о продукции машиностроения, металлургии, легкой и пищевой промышленности, которая у нас очень развита. И, насколько мы сегодня понимаем, это как раз те направления, которые сегодня востребованы здесь. Более того — наши товары присутствуют на вашем рынке, но через ряд посредников. Поэтому хотелось бы наладить мосты для прямого взаимодействия к обоюдной выгоде.

Александр Кильчевский, главный ученый секретарь национальной Академии наук Беларуси, г. Минск:

— Мы сегодня осуществляем порядка 40 совместных проектов с институтами Сибирского отделения Академии наук по самому широкому спектру направлений. Один из них — мой проект по исследованию генетики растений. Есть ряд проектов медицинского плана, ряд проектов по ВПК. Также проекты технического плана, изучение лазеров и многое другое.

На этот «Технопром» мои коллеги привезли ряд разработок в области химии. В рамках форума мы побывали в Институте физики им. Будкера. Как вы знаете, сейчас там идет строительство нового коллайдера на тяжелых электронах. Здесь необходима очень большая теоретическая разработка. Наша команда физиков-теоретиков будет принимать участие в этом проекте. Насколько я понимаю, это будет проект не только с участием нашей национальной Академии наук, но и вообще международный, поскольку речь идет об очень глубоких фундаментальных вещах. Подобные исследования без участия международного научного сообщества осуществить очень сложно.

А вообще, у нас традиционные узы дружбы, мы постоянно подаем новые проекты, обмениваемся аспирантами, молодыми учеными, готовим совместные публикации, принимаем участие в совместных конференциях. Одним словом, с сибиряками у нас особые отношения, которые мы очень ценим и стараемся поддерживать.

Виталий Третьяков, политолог, г. Москва:

— Я каждый год принимаю участие в «Технопроме», но, по большому счету, не вижу больших сдвигов или каких-либо фундаментальных изменений. Заявленные темы те же самые. За пять лет форума на нас не свалилось русское научно-техническое чудо. Есть хорошие идеи, но они, к сожалению, не находят должного воплощения.

Что необходимо менять? На мой взгляд, философию. И не экономическую, а политическую. Это сейчас самое принципиальное. Мне никто не докажет, что выпускник Бауманского университета, например, хуже выпускника Массачусетского технологического института. А если априори он знает, что в России будет получать $1000, и то неизвестно, сразу ли, а на Западе ему автоматически будут платить $5000, то можно сколько угодно доказывать, что нужно догнать или перегнать, но это будет бессмысленно. Он просто переместится на Запад. Мир глобален, и от этого сравнения никуда не уйдешь. Нужно сделать так, чтобы в России такой выпускник получал не меньше, чем на Западе. Экономисты, промышленники должны просто обеспечить необходимые условия.

Необходимы новые кадры, которые не повторяли бы за Западом, а брали за ориентир работу тех наших соотечественников, во времена которых мы не отставали, а опережали всех остальных. Нужны такие люди, а их нужно привести в политику.

Соответственно, необходима и новая политическая конструкция. Нам нужны инженеры? Значит, нужны и те, кто будет отстаивать их интересы во власти. Нефтяники сегодня имеют лобби в парламенте, а инженеры, по сути, не имеют ни лобби, ни партии, ни фракции. Так что нужно менять очень многое.

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