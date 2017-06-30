Один из ведущих российских игроков в области производства ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов — «Новосибирский завод химконцентратов» — подвел итоги участия в международном технологическом форуме «Технопром» и выставке «НТИ ЭКСПО», где представлял потенциал собственного неядерного производства. Среди основных итогов форума руководство ПАО «НЗХК» отмечает возросший интерес к объединенной экспозиции в составе ООО «НЗХК-Инструмент», АО «НЗХК-Инжиниринг» и ООО «Катодные материалы», а также возможностям промышленно-технологического кластера, создание которого сегодня активно ведется на промышленной площадке предприятия, входящего в Топливную компанию «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

Новосибирский завод химконцентратов — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Российский производитель металлического лития и его солей. Входит в структуру Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». Предприятие было основано 25 сентября 1948 года. В настоящее время ~6% от общей установленной мощности энергетических ядерных реакторов мира работают на топливе, производимом на НЗХК.

Примечательно, что фактически одновременно с пятым новосибирским «Технопромом» в Москве проходил IX Международный форум «АТОМЭКСПО-2017», и ядерное производство Новосибирского завода химконцентратов в структуре стенда Топливной компании «ТВЭЛ» принимало участие в этом мероприятии. Таким образом, начало третьей декады июня стало для НЗХК в прямом смысле жаркой порой.

Новосибирский завод химконцентратов в числе первых гигантов отрасли продекларировал курс на развитие неядерных производств. Сегодня это стало общим трендом, но еще 10–15 лет выглядело как настоящий вызов времени. Объединенная экспозиция потенциала неядерного производства компании на выставке «НТИ ЭКСПО» в рамках «Технопрома», по мнению наблюдателей, может служить примером дальновидности и обоснованности этого решения.

Компании неядерного блока завода химконцентратов сегодня уже довольно прочно стоят на ногах и дают значительную долю прибыли. Так, компания «НЗХК – Инструмент» обеспечивает направление высокотехнологичной металлообработки, изготовление специального инструмента как для головной компании, так и для сторонних заказчиков. Опытно-конструкторское направление ведет одна из структур АО «ТВЭЛ» — компания «НЗХК – Инжиниринг», осуществляющая сегодня проектирование, изготовление и внедрение в производство сложного оборудования, средств неразрушающего контроля, а также систем автоматизированного контроля и управления технологическими процессами. Наращивает производство композиционных материалов для литий-ионных аккумуляторов компания «НЗХК – Катодные материалы».

«Одной из стратегических целей госкорпорации «Росатом», наряду с экспансией на внешние рынки и снижением себестоимости, издержек, является кратный рост по второму виду бизнеса, неядерным направлениям, — поясняет заместитель директора ПАО «НЗХК» по развитию неядерных бизнесов Владимир Дудкин. — Ситуация по нашим проектам несколько меняется. Реализация отдельных проектов ускоряется, каких-то немножко приостанавливается, но, тем не менее, у нас есть портфель основных направлений деятельности по развитию второго ядра».

На площадках «Технопрома», как отмечает руководство НЗХК, состоялся ряд продуктивных переговоров и многообещающих контактов с потенциальными партнерами. Обозначились ближайшие перспективы дальнейшего развития производств неядерного контура ПАО «НЗХК», как действующих, так и предусмотренных собственной инвестиционной программой в среднесрочной перспективе.

Напомним, согласно стратегии ПАО «НЗХК», к 2020 году планируется довести выручку неядерных производств предприятия до 50%. В настоящий момент она уже превышает 30%.

«Задача по выравниванию выручки, без потери ядерной части, несмотря на изменчивую конъюнктуру, не корректировалась, — отмечает Владимир Дудкин. — При этом по текущей продукции неядерных направлений мы ощутимых изменений не ждем. Основной прирост планируется за счет реализации собственных инвестиционных проектов».

План увеличения выручки по неядерным бизнесам «НЗХК» к 2020 году нуждается в значительных вложениях, по предварительным оценкам, это порядка 2,5 миллиарда рублей, которые будут направлены из специального инвестиционного фонда корпорации.

«У нас есть ряд инвестиционных направлений, которые сегодня уже запущены, по которым получены инвестиционные решения, — рассказывает Владимир Дудкин. — Проекты, направленные на модернизацию существующей инфраструктуры, на которой мы производим неядерную продукцию. Также это инвестиции в увеличение мощностей, поскольку есть сегодня рыночная потребность. Один из крупных проектов, который мы готовим сегодня, — проект, связанный с производством литиевых источников тока».

Как отмечает Владимир Дудкин, реализация этого направления — долгий пошаговый проект. Сначала будет создан центр компетенций по разработке новых активных литийсодержащих материалов, новых химических систем. Затем появится опытное производство как самих материалов, так и уже готовых изделий — непосредственно литий-ионных аккумуляторов, а вместе с ним и лаборатория для тестирования. Параллельно с этим на предприятии будут увеличены мощности по производству лития.

«Это завод не очень больших объемов, ориентированный прежде всего на внутрироссийский рынок. Нужно отметить, что российский рынок сдвинулся в этом направлении, — говорит Владимир Дудкин. — Стали появляться в том числе и государственные заказы на этот вид продукции. В основном это связано с развитием электротранспорта на полной или частичной электрической тяге. Производители этого транспорта видят сегодня свои потребности в системах электропитания, а наши ячейки как раз могут быть составными частями этих систем. Также активно развивается рынок источников бесперебойного питания. Потребность в них сейчас определенно есть, и в этом направлении мы также видим для себя возможности».

Проект пока находится на ранней стадии, но в текущем году предприятие уже должно получить по нему инвестиционное решение. Предварительный объем вложений оценивается в 1 млрд рублей в течение 5–7 лет. Проектная мощность будущего производства — 20 млн ампер-часов.

Возвращаясь к проектам, представленным заводом химконцентратов в рамках «НТИ ЭКСПО», нужно отметить, что они как нельзя лучше укладывались в общую концепцию форума, основная идея которого состояла в поиске оптимальных решений в области диверсификации и технологической конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса. Развитие неядерных направлений и реализуемая на НЗХК собственная программа оптимизации производственных процессов стали своего рода наглядными примерами возможного пути реализации этих задач. В конце концов, атомная отрасль, пожалуй, единственная из отраслей промышленности, которая с самого своего рождения была ориентирована на продукцию двойного назначения.

«Правительство понимает, что объемы гособоронзаказа будут в среднесрочной перспективе сокращаться, — напоминает Владимир Дудкин. — Поэтому перед предприятиями ВПК стоит вопрос диверсификации собственных производств, оптимизации их производственного ядра, выделения невостребованного имущества и активов с дальнейшим их использованием в направлениях, не связанных с производством оборонной продукции. Представители госкорпорации «Росатом» на форуме выступили в качестве экспертов, которые в своей отрасли фактически это уже сделали и прошли часть этого пути».

Еще одно немаловажное направление, которому в ходе форума уделялось большое внимание, — переговоры с потенциальными резидентами промышленного парка на площадке НЗХК. Сегодня ведется создание нового внутреннего контура, за которым будет сосредоточено производственное ядро. Все остальные площади вместе с инфраструктурой и производственными зданиями перейдут в управление оператора промышленного парка.

«Площадка получила статус промышленного парка и вместе с ним определенные льготы для резидентов, в том числе и по налогообложению, — отмечает заместитель директора ПАО «НЗХК» по развитию неядерных бизнесов Владимир Дудкин. — Сегодня эти вопросы прорабатываются. Кроме того, мы готовы работать не со всеми резидентами. Мы четко структурировали для себя, что именно нам интересно. Например, был бы интересен кластер, связанный с металлообработкой. Потому что у нас есть предприятие, которое могло бы выполнять или размещать у себя заказы будущих резидентов промышленного парка».

Несмотря на определенные ограничения, связанные с производственной спецификой завода химконцентратов, а также с особыми требованиями безопасности, условия для будущих резидентов достаточно гибкие. Возможна как обычна аренда площадей — около 200 руб. за кв. м, — так и выкуп в собственность, и третий вариант, когда произведенные площади резидент промышленного парка может получить в качестве вознаграждения за долю в собственном бизнесе.

«Если говорить в целом, то для нас было много интересного на «Технопроме», — подвел итог Владимир Дудкин. — Академия наук очень достойно приняла участие и показала свои новые разработки. Для нас была интересна методика сварки алюминиевых заготовок, специальные способы контроля этих заготовок. Очень интересна была группа стендов, посвященная 3D–технологиям. Сегодня реализуется государственная программа по развитию этого направления. Определены основные игроки, предприятия, разрабатывающие порошки для 3D-печати. «Росатом» участвует в разработке нашего отечественного 3D-принтера, и его макет был представлен на «Технопроме». Мы видим, что для НЗХК здесь есть тоже определенная ниша, потому что наша технология производства урановых вещей предусматривает порошковые технологии. Поэтому для нас это тоже может быть очень интересная тема. И мы данное направление сейчас активно изучаем».

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