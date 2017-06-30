В Технопарке Академгородка откроется фитнес-клуб Academic

Фитнес-клуб Academic площадью более 1500 кв. метров начнет работу в сентябре текущего года в примыкающем к Технопарку Академгородка строящемся здании. Информацию подтвердила «КС» руководитель отдела маркетинга и рекламы фитнес-парка Academic Ольга Сёмина.

Рынок фитнес-клубов новосибирского Академгородка осенью текущего года пополнится новым игроком – фитнес-парк Academic займет третий и четвертый этажи строящегося здания МедАкадемПарка, примыкающего к башням Технопарка со стороны улицы Инженерной.

Площадь клуба составит более 1500 кв. метров. Фитнес-парк будет включать тренажерный зал (500 кв. метров), танцевальный класс, залы для групповых и индивидуальных тренировок, сайкл-зону, оборудованную кардиогалерею в формате от беговых дорожек до гребли и фитнес-кафе. В общей сложности в Academic будет представлено 20 фитнес-направлений – от степа до йоги.

«Сейчас на площадке активно ведутся отделочные работы», — отметила Ольга Сёмина. По информации ЕГРЮЛ, владельцами фитнес-парка являются Виктор Якубовский и Андрей Кривенченко.

Напомним, что на данный момент в Академгородке действует ряд фитнес-клубов, из них наиболее крупные — «ReФорма», «Академ-Ремикс» и MC2. Открытие Academic – не единственное для новосибирского рынка фитнес-услуг. Осенью также анонсировано открытие премиального клуба федеральной сети World Class в составе элитного ЖК Montblanc и второго фитнес-клуба X-Fit в строящемся бизнес-центре «СД Альфа-Капитал» на улице Кирова.

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