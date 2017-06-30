МРСК Сибири увеличивает инвестиции в развитие электросетевой инфраструктуры регионов присутствия: если в 2016 году объем капитальных вложений составил 5,5 млрд рублей, то в 2017 году планируется 8 млрд рублей, а в 2018 году — 10 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор компании Виталий Иванов на состоявшемся 16 июня годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири».

Публичное акционерное общество «Межре­гиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири») осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории Сибирского федерального округа. Территория присутствия Компании превышает 1935 тыс. кв. км, что составляет около 11% всей территории Российской Федерации. ПАО «МРСК Сибири» обслуживает потребителей в республиках Горный Алтай, Бурятия, Хакасия, Тыва в Алтайском, Забайкальском, Красно­ярском краях, Кемеровской, Омской областях. 11 000 тыс. человек в регионах присутствия. Штаб-квартира Компа­нии находится в городе Красноярске. В Обществе работают более 20 тыс. человек, которые обслуживают:

— 257 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, также 6 тыс. км линий электропередачи, находящихся в аренде и обслуживаемых по договорам;

— 49721 трансформаторных подстанции напряжением 6-35/0,4 кВ общей мощностью 11 672 МВА, также 2437 трансформаторных подстанции, находящихся в аренде и обслуживаемых по договорам;

— 1779 подстанции напряжением 35 кВ и выше общей мощностью 30309 МВА, также 24 подстанции, находящихся в аренде и обслуживаемых по договорам.

Собрание традиционно было посвящено рассмотрению отчетов по итогам 2016 года, а также обсуждению перспективных планов на 2017-й и 2018 год. Как отметил председатель Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», главный советник ПАО «Россети» Александр Фадеев, 2016-й и начало 2017 года стали значимыми периодами для деятельности компании. Во многом это связано со сменой руководства: в ноябре минувшего года должность генерального директора ПАО «МРСК Сибири» занял Виталий Иванов.

«Если говорить об экономическом состоянии общества в целом, то оно стало более устойчивым и надежным. Надеюсь, эти успехи мы упрочим в текущем году», — отметил Александр Фадеев и добавил, что приоритетом компании было и остается обеспечение надежной работы системы в осенне-зимний период и в целом в течение года.

Баланс найден

2016 год можно назвать переломным для МРСК Сибири: компании удалось решить одну из основных финансовых проблем — вопрос несбалансированных, убыточных тарифов в Красноярском крае, Республике Хакасии и Кемеровской области. Генеральный директор Общества Виталий Иванов в конце минувшего года провел серию встреч с руководителями этих регионов, и в результате тарифы были скорректированы. Также были подписаны соглашения о сотрудничестве с главами всех регионов присутствия «МРСК Сибири», которые предусматривают обновление электросетевого хозяйства и, что не менее важно, активное взаимодействие энергокомпании с властями по вопросам экономического развития территорий, невозможного без развития электроэнергетики.

По словам Виталия Иванова, эти соглашения очень серьезно повлияли как на финансовую устойчивость компании в целом, так и на финансовое состояние каждого филиала. Так, филиал МРСК Сибири — «Красноярскэнерго» впервые за последние два года вышел на прибыль.

Безусловно, это лишь первые маркеры стабилизации финансовой ситуации: 2016 год МРСК Сибири завершила с убытком. Однако его размер составил 1,8 млрд руб. — на 1 млрд руб. меньше, чем ожидалось. Вместе с тем в компании подчеркивают, что изыскать внутренние резервы для стабилизации финансового положения возможно. Но необходимо умение оперативно отвечать на любые вызовы, а также высокие профессиональные компетенции менеджмента. Например, эффект от снижения удельных операционных расходов МРСК Сибири составил 647 млн руб., а важный показатель отношения долга к EBITDA (прибыль до уплаты налогов) сократился до 4,9 относительно плана в 5,5.

Надежность — в приоритете

Несмотря на сложное экономическое положение в 2016 году, компания в полном объеме выполнила инвестиционную программу: ввела в эксплуатацию 259 МВА трансформаторной мощности и свыше 2 тыс. км линий электропередачи. Большой объем работ пришелся на «Красноярскэнерго»: здесь завершилась реконструкция старейшей подстанции Красноярска «Городская» 110/6 кВ, вышло на финальную стадию строительство подстанции 110 кВ «Белые росы».

Ремонтная программа МРСК Сибири была перевыполнена на 21%, при этом энергетикам удалось значительно увеличить долю работ, выполняемых хозяйственным способом. Иными словами, теперь ремонты энергообъектов почти на 100% ведутся силами персонала энергокомпании — без привлечения подрядных организаций. Это позволяет гарантировать высокое качество работ и, следовательно, повышение надежности энергоснабжения потребителей девяти сибирских регионов.

Осень 2016 года ознаменовалась для оперативного персонала всех филиалов МРСК Сибири командировками в Кузбасс: там был реализован масштабный проект по повышению надежности сетей «Кузбассэнерго — РЭС». Объединившись для достижения стратегической цели, энергетики в сжатые сроки выполнили огромный объем дополнительных работ. Особое внимание было уделено энергообъектам, поставляющим электроэнергию шахтам. К примеру, в рекордно короткие сроки специалисты МРСК Сибири завершили работы по реконструкции ВЛ 110 кВ «Томь-Усинская ГРЭС — Мысковская», что позволило кардинально решить задачу повышения надежности электроснабжения юга Кузбасса — шахтерского края. Затраты МРСК Сибири на энергетический «марш-бросок» составили 688 млн руб. Результаты более чем наглядны: только за октябрь 2016 года количество аварийных отключений в сетях «Кузбассэнерго — РЭС» снизилось по сравнению с октябрем 2015 года более чем в два раза.

Универсиаде добавят энергии

В 2017-м и 2018 году вложения в развитие электросетевого хозяйства будут увеличены по всем регионам присутствия МРСК Сибири. Однако поистине беспрецедентный рост инвестиций произойдет в Красноярске: здесь приоритетным проектом является подготовка энергетической инфраструктуры к проведению Универсиады-2019. Энергообеспечение объектов Всемирных студенческих игр — важнейшая задача команды МРСК Сибири.

«Если в 2016 году компания в целом вложила в инфраструктуру города Красноярска 230 млн рублей, то до осени 2018 года мы планируем выйти на уровень свыше 3,4 млрд рублей, то есть инвестиции вырастут более чем в 15 раз. Мы будем масштабно заходить на стройки, заниматься реконструкцией кабельных линий, подстанций. Уже сегодня наши специалисты приступили к ряду пилотных проектов, связанных с Универсиадой, в частности, к строительству подстанции «Озерная», — сказал Виталий Иванов.

Работа по обеспечению надежного энергоснабжения Универсиады состоит из трех блоков: технологическое присоединение объектов Универсиады, переустройство существующих воздушных и кабельных сетей, мероприятия по повышению надежности электросетевого комплекса столицы Красноярского края. Красноярцы уже ощущают положительные изменения: строительство новых и реконструкция существующих энергообъектов решают проблему технологического присоединения новых потребителей, повышают надежность и качество электроснабжения, а это положительным образом сказывается на развитии всего города.

Напомним, XXIX Всемирная зимняя универсиада состоится в Красноярске в период со 2 по 12 марта 2019 года. Организационным комитетом по подготовке и проведению международного спортивного события утвержден перечень из 34 энергообъектов, необходимых для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения Универсиады. В зоне ответственности филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» — технологическое присоединение девяти и переустройство пяти уже существующих электросетевых объектов. Также запланирована реконструкция 18 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 167 кабельных линий 10/0,4 кВ, 13 центров питания 110 кВ и строительство одного нового центра питания 110 кВ.

Договоренности о мероприятиях, направленных на повышение надежности электроснабжения города, закреплены в подписанном 28 декабря 2016 года соглашении о сотрудничестве между губернатором края и МРСК Сибири.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Виталий Иванов, генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»:

— Основа нашей уверенности в реализации планов — это люди, главный капитал МРСК Сибири. Молодой, энергичный коллектив специалистов высочайшего уровня. Мы вместе прошли самый сложный отрезок пути и готовы выйти на качественно новый уровень, укрепляя финансовые и производственные показатели, а также репутацию компании в глазах потребителей, акционеров и инвесторов.

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