Строитель марганцевых заводов в Красноярском крае и Хакасии — «Чек-Су.ВК» — может быть признан банкротом. Проекты столкнулись со слишком большими препятствиями. Эксперты считают такой исход ожидаемым.

Арбитражный суд Кемеровской области принял к рассмотрению иск о банкротстве ЗАО «Чек-Су.ВК» — инициатора строительства марганцевых заводов в Красноярске и Хакасии. Ближайшее заседание по делу назначено на 31 июля. Заявителем выступила госкорпорация «Внешэкономбанк», утверждающая, что сумма просроченной кредиторской задолженности организации перед ней уже превысила 14,8 млрд рублей. Временный управляющий ответчика будет выбираться из числа членов союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада».

В 2005 году компания «Чек-Су» получила лицензию на разработку Усинского месторождения марганцевой руды (Кемеровская область) сроком до 2025 года. Вскоре организация презентовала проект Енисейского ферросплавного завода (ЕФЗ). Он должен был разместиться на площадях «Крастяжмаша» — давно бездействующего завода в окрестностях Красноярска. Проектная мощность заявлялась на уровне 250 тыс. тонн продукции в год, а запуск первой очереди был намечен на 2012 год. Еще одним из объектов планировалась перевалочная база в хакасском Туиме. Общая стоимость проекта тогда оценивалась в 22 млрд рублей, существенная часть из которых уже была освоена. Однако с осени 2011 года в Красноярске начались акции протеста против создания предприятия из-за возможной угрозы экологии. Вскоре против идеи стали выступать и региональные власти, и строительство ЕФЗ стало откладываться, а затем информация о таком заводе вообще удалена с сайта «Чек-Су».

В 2014 году компания заявила о планах по созданию завода электролитического марганца в хакасском поселке Туим предполагаемой мощностью 80 тыс. тонн готовой продукции в год. Представители «Чек-Су» тогда обращали внимание, что речь шла не о переносе ЕФЗ, потому что речь шла о разных видах продукции: в крае должны были выпускать ферромарганец, а в республике — электролитический марганец. По их заверениям, туимский завод был изначально запланирован в качестве второго этапа проекта, но «жизнь внесла свои коррективы». Помимо ВЭБа, к финансированию проекта должен был подключиться экспортно-импортный банк Китая.

Финансовый директор «Чек-Су.ВК» Дмитрий Рамзайцев рассказал, что компания с 2015 года предлагала ВЭБу обсудить возможности внесудебного урегулирования спора, поскольку «банкротство приведет к конкурсному производству, списанию более 15 млрд рублей государственных средств и невозможности реализации проекта».

«Банкротство «Чек-Су» приведет к срыву инвестиционного проекта, основанного на разработке Усинского месторождения марганцевых руд, являющегося единственным отечественным месторождением, освоение которого экономически эффективно. Это приведет к сохранению опасной зависимости российской металлургии от импорта марганецсодержащей продукции. Для успешной реализации процедуры банкротства необходимо доказать суду, что замещение активов приведет к восстановлению платежеспособности должника, соразмерному удовлетворению всех кредиторов. Для этого потребуется инвестор, который не только выкупит кредиторскую задолженность в 17 млрд рублей, но и будет готов инвестировать в реализацию проекта. Поскольку такого инвестора нет, суд откроет процедуру конкурсного производства с последующей продажей активов должника. Такое обстоятельство станет основанием для отзыва лицензии и приведет к прекращению проекта. Поскольку проект с 2014 года включен Минпромторгом России в Стратегию развития черной металлургии на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года, а также признан приоритетным для Республики Хакасия, ему уделяется большое внимание со стороны правительства. На наш взгляд, подача Внешэкономбанком заявления в июне входит в противоречие с поручениями первых лиц государства подготовить совместное предложение по реализации проекта», — отметил он.

Рамзайцев также добавил, что заложенное ВЭБу имущество имеет специализированый характер и, как следствие, крайне низкую ликвидность, из-за чего «конкурсное производство приведет к формальному списанию задолженности без перспектив ее возврата».

Депутат Законодательного собрания Павел Семизоров считает банкротство «Чек-Су» ожидаемым исходом. «Эта компания изначально напоминала фирму-однодневку, которая заявляла об амбициозных проектах, не имея за плечами никакого опыта. И тот факт, что такой организации выдал огромный кредит Внешэкономбанк, уже вызывает некоторые вопросы — не является ли это махинациями федерального уровня? Впрочем, если строительство действительно планировалось, то с учетом нашей экологической ситуации для края это было бы еще хуже. Хорошо, что народ вовремя отреагировал и показал свою гражданскую активность», — считает парламентарий.

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