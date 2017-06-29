Бюджет Новосибирской области будет увеличен на 3 млрд руб

Сегодня на сессии законодательного собрания Новосибирской области была принята поправка к бюджету, которая предполагает его увеличение на 3 млрд руб.



По словам губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, эта поправка стала возможна в результате успешного исполнения прогнозного бюджета.

Поправки коснутся таких актуальных вопросов, как подготовка к зимнему отопительному сезону (1,2 млрд руб), реконструкция системы водоснабжения в Новосибирске (100 млн руб), реконструкция внутренней теплотрассы (100 млн руб)., приобретение новых трамваев (100 млн руб), строительство и ремонт объектов социально-культурной сферы и жилого фонда (585 млн руб).

В итоге доходная часть бюджета на 2017 год увеличилась с 120,8 млрд руб до 123 млрд руб, расходная — с 122,2 млрд руб до 124,3 млрд руб, а дефицит не изменился (1,3 млрд руб).

Это вторые поправки в бюджет этого года.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter