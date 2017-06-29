Суд поддержал Анвара Пириева в споре за право использовать бренд Traveler’s Coffee

 
 
Traveler’s Coffee

Суд по интеллектуальным правам вынес решение, согласно которому передал права на бренд Traveler’s Coffee директору компании «Трэвелерс кофе Москва» Анвару Пириеву. Представители новосибирской компании «Трэвэлерс кофе» во главе с Евгением Михиенко намерены обжаловать решение.

На сайте Арбитражного суда 27 июня было опубликовано постановление суда по интеллектуальным правам относительно спора между разделенной на две части из-за корпоративного конфликта сети Traveler‘s Coffee. Согласно постановлению суда, решение от 4 апреля 2017 года, которое вынес девятый арбитражный апелляционный суд с восстановлением права «Трэвэлерс кофе интернэшнл» на одноименный товарный знак, отменено. Таким образом, теперь владельцем товарного знака на всей территории распространения сети стало ООО «Трэвелерс кофе Москва» во главе с директором Анваром Пириевым.

В Новосибирске же с таким итогом не согласны. Руководитель ООО «Трэвелерс кофе», представляющий Traveler’s Coffee International limited, Евгений Михиенко намерен обжаловать решение в Верховном суде РФ

Напомним, после конфликта, длящегося не первый год в руководстве сети, ряд кофеен оказался под контролем «Трэвэлерс Кофе Москва», которыми владеет Анвар Пириев. В октябре 2016 года Роспатент передал правообладание торговым знаком Traveler’s Coffee к «Трэвэлерс кофе Москва» от «Трэвэлерс кофе интернэшнл». Последняя пыталась опротестовать это решение в судебном порядке. Первоначально Арбитражный суд Москвы не поддержал возглавляемую Евгением Михиенко компанию «Трэвэлерс кофе интернэшнл» в иске против «Трэвэлерс кофе Москва». Однако после многочисленных судебных разбирательств 4 апреля 2017 года Девятый арбитражный апелляционный суд постановил отменить ранее вынесенное решение, тем самым признав возможность использования компанией «Трэвэлерс кофе интернэшнл» товарного знака Traveler’s Coffee. После этого в офисе «Трэвэлерс кофе» в Новосибирске прошли обыски и были изъяты документы. Также полиция обыскала дом Евгения Михиенко.

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