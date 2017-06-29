В Новосибирске открылся уникальный для России завод

Завод по производству волоконно-оптических трансиверов заработал в Новосибирске. В России, как уверяют представители завода, такого производства еще нет.

В Новосибирске начал работу первый и единственный в России завод по производству волоконно-оптических трансиверов. Поясним, этот завод будет производить приемо-передающие устройства, которые используются операторами связи и интернет-провайдерами для преобразования сигнала из электрического в оптический и обратно. Производство расположилось в Октябрьском районе.

«До настоящего момента поставщиками оптических трансиверов и комплектующих для их производства на российский рынок являлись иностранные компании, что сказывалось не только на стоимости оборудования для конечных потребителей, но и формировало полную зависимость от заявленных технических характеристик зарубежных производителей», — рассказала руководитель отдела маркетинга ООО «ФайберТрейд» Елена Ревердатто.

В компании пояснили, что ближайшие производства аналогичного оборудования базируются в Китае, США и Японии. Новосибирский производитель надеется занять место на мировом рынке и в ближайшее время выйти со своей продукцией на рынки стран СНГ и Западной Европы.

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