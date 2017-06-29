В перечень субсидируемых маршрутов добавлен рейс Новосибирск-Нерюнгри

По постановлению правительства, в перечень субсидируемых авиамаршрутов с 18 мая 2017 года включено направление Новосибирск-Нерюнгри, сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево.



Полёты во второй по величине город Республики Саха (Якутия) выполняет авиакомпания «Якутия» два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Вылет рейса ЯК 483 из Новосибирска в 12:25, обратный рейс ЯК 484 вылетает из Нерюнгри в 19:55. Указано местное время. Рейсы выполняются на воздушных судах Boeing 737-800 и Sukhoi Superjet 100.

Новосибирский аэропорт продолжает участие в программе субсидирования перевозок с Дальнего Востока в рамках постановления Правительства РФ от 29 декабря 2009 г. № 1095 «Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении».

Напомним, что с 1 апреля по 31 октября 2017 года программа господдержки по этому постановлению действует также для рейсов между Новосибирском, Владивостоком, Читой, Магаданом, Мирным, Полярным, Хабаровском, Якутском и Петропавловском-Камчатским. Рейсы обслуживаются несколькими авиакомпаниями: S7 Airlines, «АЛРОСА», «Якутия», «Аврора» и «Уральские авиалинии».

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