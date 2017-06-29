МВД взяло на контроль работу полиции в расследовании конфликта кузбасского чиновника с дачниками

В региональном министерстве проверят работу полиции в деле о драке Сергея Карпунькина, занимающего пост главы департамента промышленности Кемеровской области, с соседями по дачному поселку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отдел МВД России по Кемеровскому району проведет служебную проверку сотрудников полиции. В частности, проверке будет подвергнута своевременность и полнота мер реагирования полицейских при поступлении сообщения о драке в СНТ «Рябинка», в ходе которой, как заявляют потерпевшие, им были нанесены телесные повреждения Сергеем Карпунькиным – крупным чиновником в Кузбассе. Сейчас он отстранен от должности начальника департамента промышленности.

«По результатам служебной проверки действиям сотрудников и их руководителей будет дана принципиальная оценка, в случае установления вины они будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в релизе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Причиной проверки послужила распространившаяся информация о том, что одна из потерпевших смогла написать заявление в полицию только спустя два дня после инцидента, поскольку ранее на ее обращения там не отвечали.

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