В избирком поступили документы от начальника штаба Алексея Навального в Новосибирске, узнал корреспондент «КС» из материалов, размещенных на сайте комиссии.

Стало известно, что Сергей Бойко, руководящий новосибирским штабом Алексея Навального, бывший глава новосибирского филиала телеком-оператора «Авантел» выдвинулся в депутаты заксобрания. Такие материалы появились на сайте областной избирательной комиссии. В частности Бойко, как самовыдвиженец, будет участвовать в довыборах депутата заксобрания по округу №21 в Заельцовском и Железнодорожном районах Новосибирска.

Территория освободилась после того, как коммунист Артем Скатов стал вице-мэром Новосибирска. От КПРФ на округе идет бывший депутат заксобрания, советник мэра и экс-глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Сергей Клестов, а от «Единой России» — руководитель группы компаний «Трансервис» Александр Бойко.

Теперь до 19 июля Сергей Бойко должен получить около 2 тыс. подписей и только тогда в избиркоме он будет зарегистрирован.

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