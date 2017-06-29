Защищено: «Сименс Финанс» предлагает лизинг котельных на специальных условиях
Лето - время для выгодных вложений в отопление
Лето - время для выгодных вложений в отопление
29 Июнь, Четверг
15:25
МВД взяло на контроль работу полиции в расследовании конфликта кузбасского чиновника с дачниками
14:39
На выборы в заксобрание выдвинулся глава новосибирского штаба Навального
13:23
Эффективность реализации программы поддержки малого и среднего бизнеса в НСО снизилась
13:15
Виктор Толоконский назначил министром экологии бывшего прокурора
12:57
Владимир Городецкий: вопрос об увольнении Вячеслава Дубовицкого пока не стоит
12:55
Цены в новостройках Новосибирска снизились до 54,6 тыс. рублей за «квадрат»
12:50
На реконструкцию Барабинской районной больницы выделено 248 миллионов рублей
12:18
На выходных в Новосибирск придет похолодание
11:52
Василий Пронькин лишился поста заместителя председателя правительства НСО
11:31
На федеральной трассе в Новосибирской области сгорела фура
11:17
Депутаты ЗС НСО проголосовали за включение в повестку сессии обращения к Городецкому с просьбой уволить Дубовицкого и Пронькина
10:43
На пост главы Бурятии претендуют шесть человек
9:04
Завершен прием заявлений на выборы губернатора Томской области
28 Июнь, Среда
22:27
Противники строительства мусоросортировочного полигона под Новосибирском планируют пикетировать заксобрание
19:42
Управляющая компания в Новосибирске завышала счета жильцам
18:40
Экс-директор БЭМЗ получит государственную награду
18:38
В НСО выросла средняя зарплата, но упали реальные доходы населения
Вице-президент Банка Авангард
Вице-президент Банка Авангард
Банковский обозреватель газеты «Континент Сибирь»
Краевед, писатель, куратор выставочных проектов
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