Котельные и отопительные системы стали необходимостью для промышленных организаций. При этом бизнес сегодня заботится об эффективности вложений и для приобретения такого оборудования использует лизинг. «Сименс Финанс» предлагает специальные условия лизинга газопоршневых установок и котельных различных производителей. Если в них используются компоненты «Сименс», лизинговая компания готова предоставить инвестиции на 3 года, а клиенту достаточно внести всего 15% от стоимости оборудования.

Чтобы оборудование могло обеспечить отопление производства к сезону, покупать его нужно летом. Лизинг от «Сименс Финанс» даёт возможность развивать бизнес, оплачивая оборудование в течение нескольких лет. Важно, что предложение по лизингу котельного оборудования теперь актуально и для предприятий, занимающихся выработкой и поставками энергии населению (ТЭЦ, энергетические компании). Как сообщили специалисты лизинговой компании, в регионах России котельные с компонентами «Сименс» пользуются особенным спросом у строительных и промышленных предприятий — отопительное оборудование обеспечивает бесперебойную работу в любой сезон.

В новосибирском представительстве компании также уточнили, что растёт спрос и на модернизацию оборудования с помощью компонентов «Сименс». Если предприятию нужно выйти на новые рынки или справиться с растущими заказами, «Сименс Финанс» может предложить финансирование современных комплектующих. По таким сделкам также доступен аванс от 10%, срок может быть увеличен даже до 10 лет, а объем инвестиций не органичен. Клиент «Сименс Финанс» в итоге получает модернизацию «под ключ» с помощью команды квалифицированных экспертов по технологиям и лизингу.

Чтобы получить рассчёт любого интересного вам проекта, оставьте заявку на сайте. В течение 24 часов специалисты свяжутся с вами для обсуждения. Консультации можно также получить по телефону 8 800 2000 180 (звонок бесплатный по РФ) или в любом из офисов «Сименс Финанс».

Представительство «Сименс Финанс» в Новосибирске:

Бизнес-центр «Гринвич» (ул. Красноярская, 35),

офис 501.

Тел. (383) 328-08-32

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