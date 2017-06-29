Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Николай Симонов подвел итоги реализации в регионе в 2016 году госпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в НСО на 2012-2016 годы». Депутаты обсудили отчет на прошедшем вчера заседании комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

По словам Николая Симонова, на реализацию программы в 2016 году было выделено около 457 млн рублей, из них 281,2 млн рублей – федеральные средства и 172,7 млн рублей – областные. Программа по финансированию исполнена на 97,9%.

Что касается положительных итогов госпрограммы, то план по количеству субъектов МСП, включая ИП, на 1 тысячу человек населения НСО превышен на 7,5 единиц и составил 55 субъектов. Для того, чтобы это осуществить, было организовано обучение, проводились курсы и семинары. Также начинающим бизнесменам выделялись гранты и субсидии, было обеспечено функционирование интернет-портала МСП. Как отметил Николай Симонов, за прошлый год зафиксировали более 30 тыс. обращений на сайт.

Задача по привлечению финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности была решена в частности за счет областного фонда микрофинансирования, который увеличил сумму и срок кредитования для субъектов МСП в 3 раза. Так, бизнесмены могут получить займы до 3 млн рублей сроком до трех лет. Сумма выданных фондом в 2016 году кредитов составила 491 млн рублей. Это почти 160% к уровню 2015 года.

Стоит отметить, что задача по привлечению денежных средств по-прежнему успешно осуществляется. Как ранее сообщал «КС», регион занял второе место по поддержке МСП в России. Рейтинг был составлен на основании итогов работы гарантийных фондов за первый квартал 2017 года.

Отдельно Николай Симонов отметил роль социальных ярмарок. Их организация одинаково полезна как для бизнесменов, так и для потребителей. «За 2 года проведения городских и областных ярмарок порядка 60 местных производителей нашли стабильный рынок сбыта. Они реализуют свои товары по ценам на 20% ниже рыночных», — сообщил министр промышленности НСО.

Если говорить об отрицательной динамике, то она наблюдается в сумме выручки от реализации товаров и услуг. По плану рост выручки должен был составлять 112% к уровню 2015 года. Фактический рост оказался равен 95,6%. Кроме того, ухудшились показатели по численности занятых на микро, малых и средних предприятиях. По словам Николая Симонова, снижение уровня доходов повлекло за собой сокращение зарплаты и уменьшение численности сотрудников.

Госпрограмма по развитию субъектов МСП также реализуется за счет содействия в разработке и внедрении инноваций, модернизации производства. Так, в 2016 году предприятиям была возмещена часть затрат на приобретение оборудования. Общий размер компенсации составил 55,5 млн рублей.

«Мы считаем, что само существование этой программы сформировало за предыдущие 6 лет большую инфраструктурную поддержку в НСО. Однако на данный момент ее можно оценить как недостаточно эффективную», — резюмировал Николай Симонов.

Напомним, также на вчерашнем заседании комитета заксобрания министр экономического развития НСО Ольга Молчанова прокомментировала ухудшение ряда показателей социально-экономического развития НСО.

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