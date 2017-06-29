29 июня на сессии Заксобрания Новосибирской области губернатор региона Владимир Городецкий отметил, что вопрос об увольнении начальника департамента лесного хозяйства Новосибирской области Вячеслава Дубовицкого пока не стоит. Все решит инициированная губернатором служебная проверка, которая займет 8-10 дней.

Напомним, что на проходящей сессии ЗС НСО депутат Олег Сметанин выступил с инициативой включения в повестку обращение к губернатору области Владимиру Городецкому с просьбой уволить начальника департамента лесного хозяйства Новосибирской области Вячеслава Дубовицкого и министра сельского хозяйства, заместителя председателя правительства НСО Василия Пронькина. Инициатива была принята большинством депутатов, присутствовавших на сессии.

Основанием для такого шага послужил так называемый «лесной вопрос», который ранее поднимали представители депутатского корпуса. Напомним, что речь шла о конкурсе на аренду 258 тысяч гектар леса в Тогучинском и Болотнинском районах Новосибирский области на срок, составляющий 49 лет. Это право получил единственный участник конкурса — «Тогучинский лесопромышленный комбинат». При этом, арендная плата должна была составить всего лишь 11,83 млн рублей в год. Более того, по учредительным документам, директором и единственным собственником «Тогучинского лесопромышленного комбината» является Дмитрий Слюняев. По данным ЕГРЮЛ, ранее он занимал пост директора ООО «Златник плюс», владельцем которой является Екатерина Дубовицкая. Она в свою очередь является председателем правления садоводческого некоммерческого товарищества «Соглашение», соучредителем которого является начальник департамента лесного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Дубовицкий.

В свою очередь губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий объявил об увольнении Василия Пронькина с поста заместителя председателя регионального правительства.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter