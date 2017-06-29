На сессии Заксобрания Новосибирской области 29 июня заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталия Голубенко отчитался о выделении Барабинской районной больнице 248 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на ее реконструцию, которая по планам может завершиться уже в октябре текущего года.

Как ранее отмечал «КС», общестроительные работы по объекту начались в январе 2017 года. Проект предусматривал проведение реконструкции вентиляции, тепло- и водоснабжения, электроосвещения, пожарной сигнализации, лифтов и сетей связи, а также утепление и облицовка фасада, благоустройство и озеленение территории. Лечебный корпус Барабинской больницы пятиэтажный, рассчитанный на 365 коек.

Напомним, что вопрос, касающийся ситуации в Барабинской районной больнице, поднимало новосибирское отделение партии «Родина». Оно выпустило 20-минутый фильм, в котором были перечислены основные проблемные моменты, связанные с медучреждением, в частности с нехваткой кадров и дефицитом необходимых препаратов.

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