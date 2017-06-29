По данным агентства недвижимости «Жилфонд», в июне 2017 года средние удельные цены на квартиры в новостройках Новосибирска снизились на 0,55 % – до уровня 54,67 тысяч рублей за кв. метр.

«На рынке первичного жилья в Новосибирске средняя цена предложения снижается четвёртый месяц подряд, – говорит руководитель отдела новостроек агентства недвижимости «Жилфонд» Григорий Якобсон. – Период роста цен с октября 2016 года по март 2017 года сменился трендом на снижение – пока за счёт того, что потребитель на рынке новостроек выбирает квартиры не в самых дешёвых, а в наиболее надёжных с точки зрения гарантии сдачи объектах».

При этом, как отмечает Якобсон, в активно строящихся объектах цены продолжают расти по мере готовности дома к вводу в эксплуатацию, и инвестиции в новостройки по-прежнему сохраняют привлекательность для потребителей.

Средние удельные цены предложения в новостройках Новосибирска в июне 2017 года составили: 1-комнатные квартиры – 56,75 тыс. руб. за кв. метр (– 0,75 %); 2-комнатные квартиры – 54,75 тыс. руб. за кв. метр (+ 0,20 %); 3-комнатные квартиры – 54,51 тыс. руб. за кв. метр (– 0,03 %). Средняя цена по городу, таким образом, составила 54,67 тыс. руб. за кв. метр (– 0,55 %).

Новостройки верхней ценовой категории при этом продолжают дорожать: сколько на данный момент составляет стоимость жилья в топовых объектах, читайте в материале — «Топ-10 лучших новостроек Новосибирска — 2017».

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