МТС за год обновит все станции 2G в Красноярском крае

В течение ближайшего года МТС обновит все базовые станции стандарта 2G в Красноярском крае. Это позволит не только улучшить качество связи в населенных пунктах, но и обеспечить прирост радиуса действия до 20%, говорится в сообщении компании.

Помимо повышения качества голосовой связи оператор планирует повысить и скорость передачи данных, в том числе «межмашинного взаимодействия» (m2m). Все базовые станции должны будут поддерживать стандарт EDGE взамен устаревшего GPRS.

«Модернизация сетей – это необходимая плановая процедура. Подобно тому, как автолюбитель со временем меняет свой автомобиль на современный – более мощный и надежный, мы обновляем базовые станции, чтобы обеспечить максимальный уровень сервиса для наших абонентов. Я уверен, что в течение ближайшего года можно будет говорить о кардинальном улучшении параметров качества связи как в сетях «второго поколения», так и в более современных стандартах – 3G и 4G», – отметил директор филиала МТС в Красноярском крае Олег Низомиддинов.

В целом программа модернизации предполагает помимо замены станций 2G также и строительство аналогичных объектов стандарта 4G. Их общее количество в регионе увеличится на 60%.

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