На выходных в Новосибирск придет похолодание

В предстоящие выходные синоптики на смену ясному небу и жаре обещают дождь и грозы в Новосибирске.

Уже завтра, в пятницу, по прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, днем в Новосибирске пойдет дождь, который будет продолжаться и в ночь на 1 июля субботы. Те же самые данные у сервиса Gismeteo, где говорится, что в выходные дневная температура будет составлять примерно в районе +22°C, а ночью в воскресенье столбик термометра может опуститься и вовсе до +13°C.

Самым же прохладным днем за последнее время синоптики обещают 2 июля. В этот день, по данным Gismeteo и сервиса «Яндекс Погода», дневная температура не будет превышать +19°C.

Отметим, что и в прошлые выходные в городе было пасмурно и временами шел дождь, но это не помешало горожанам с размахом отметить 124-летие Новосибирска. Подробности — в фоторепортаже «КС».

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