Владимир Городецкий освободил Василия Пронькина от должности заместителя председателя правительства Новосибирской области в связи с «лесным вопросом». О своем решении губернатор заявил на сессии Законодательного собрания НСО 29 июня.

С инициативой включения в повестку обращение к губернатору области Владимиру Городецкому с просьбой уволить начальника департамента лесного хозяйства Новосибирской области Вячеслава Дубовицкого и министра сельского хозяйства, заместителя председателя правительства НСО Василия Пронькина выступил депутат Олег Сметанин. Инициатива была принята большинством депутатов, присутствовавших на сессии.



Основанием для такого шага послужил так называемый «лесной вопрос», который ранее поднимали представители депутатского корпуса. Напомним, что речь шла о конкурсе на аренду 258 тысяч гектар леса в Тогучинском и Болотнинском районах Новосибирский области на срок, составляющий 49 лет. Это право получил единственный участник конкурса — «Тогучинский лесопромышленный комбинат». При этом, арендная плата должна была составить всего лишь 11,83 млн рублей в год. Более того, по учредительным документам, директором и единственным собственником «Тогучинского лесопромышленного комбината» является Дмитрий Слюняев. По данным ЕГРЮЛ, ранее он занимал пост директора ООО «Златник плюс», владельцем которой является Екатерина Дубовицкая. Она в свою очередь является председателем правления садоводческого некоммерческого товарищества «Соглашение», соучредителем которого является начальник департамента лесного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Дубовицкий.

26 июня на заседании правительства председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив поинтересовался у Вячеслава Дубовицкого, кто именно заключал договор на право аренды, отметив, что соответствующее решение совершенно не удовлетворяла интересам жителей региона. Обсуждение ситуации продолжилось последующие дни в стенах Заксобрания НСО. Изначально предполагалось, что вопрос будет рассмотрен 28 июня на бюджетном комитете ЗС, однако в итоге он был отложен до сессии 29 июня.

На ней губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заверил парламентариев, что договор расторгнут. «Не допустимо рассматривать такие масштабные проекты и принимать решения по ним в рамках одного департамента даже при кураторстве одного из замов председателя правительства», — отметил Владимир Городецкий. Комментируя решение об увольнении Василия Пронькина с поста заместителя председателя правительства области, губернатор отметил, что Василий Пронькин «не в полной мере справился с ролью кураторства». Вместе с тем, пост министра сельского хозяйства НСО чиновник пока за собой сохранил.

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