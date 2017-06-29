На федеральной трассе в Новосибирской области сгорела фура

В среду в вечернее время в районе Коченево на трассе «Р-254» загорелся грузовой автомобиль с прицепом. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что обошлось без пострадавших.

Накануне вечером недалеко от села Белобородово в Коченевском районе Новосибирской области на федеральной трассе «Иртыш» загорелся грузовик DAF. Ликвидировать возгорание удалось в течение 20 минут при помощи двух единиц спецтехники и девяти человек личного состава. За это время огонь повредил кабину фуры и прицеп, следует из информации, предоставленной региональным ГУ МЧС России.

Как уточняет пресс-служба ведомства, пострадавших в пожаре нет. Сейчас причину возгорания устанавливают, но предположительно произошло короткое замыкание в моторном отсеке.

Напомним, в мае на федеральной трассе «Сибирь» произошел более крупный пожар, в котором фура выгорела полностью, огонь от нее перекинулся на рядом располагавшееся кафе, а водитель был доставлен в больницу с ожогами.

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