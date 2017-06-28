Обязанности генерального директора Новосибирского театра оперы и балета действительно будет исполнять Снежана Любарь. Такую информацию подтвердили в мэрии Новосибирска, однако в министерстве культуры РФ заявили, что ее кандидатура находится на рассмотрении.

Генеральный директор новосибирского оперного театра Владимир Кехман будет находиться в отпуске по уходу за ребенком три года, а руководить на это время театром назначена нынешний замдиректора Снежана Любарь, в прошлом занимавшая должность менеджера по персоналу регионального филиала компании «Балтика».

Информацию об этом подтвердила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Тем временем на запрос «КС», отправленный в министерство культуры РФ, о подтверждении этой информации ответили, что кандидатура Любарь находится на рассмотрении.

«При оформлении отпуска Владимир Кехман предложил кандидатуру исполняющего обязанности директора — своего заместителя Снежану Любарь. Эта кандидатура сейчас находится на рассмотрении в министерстве. Никаких решений на этот счет пока не принято», — рассказали в минкультуре РФ.

Вместе с тем, в министерстве подтвердили информацию об отпуске Владимира Кехмана. Как пояснил «КС» замминистра культуры РФ Александр Журавский, Кехман

действительно оформил отпуск по уходу за ребёнком с 13 апреля 2017 года. Сроков Журавский не уточнил. Сейчас директор театра находится за границей, но 8 июля планируется его возвращение, после которого он примет участие в заседании коллегии министерства культуры РФ в Санкт-Петербурге.

«После этого, по нашим сведениям, он планирует принять участие в ряде мероприятий, организуемых театром в Новосибирске», — добавил в своем ответе Александр Журавский.

В официальном сообщении театра оперы и балета говорится, что Кехман прибудет в Новосибирск 13 июля: он должен принять участие в закладке Аллеи Звезд в сквере, прилегающем к зданию театра. К слову, театр опровергает всю информацию, данную Натальей Пинус и Анной Терешковой о Владимире Кехмане. В частности, представитель оперного театра назвали ложными сведения о трехгодичном отпуске директора.

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