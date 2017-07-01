В июне 2017 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации.

«С открытием ледовой арены Новосибирск получит отправную точку для дальнейшего развития»

Европейский эксперт по разработке многофункциональных спортивных объектов, ранее занимавший должность вице-президента Ассоциации европейских арен, руководитель SIA Arena Technic ЭДГАРС БУНЦИС входит в состав международной экспертной группы и принимает участие в разработке проекта новой новосибирской многофункциональной арены. В интервью «КС» он рассказал, какой должна быть арена в Новосибирске, ее технические характеристики, и почему она должна стать основополагающим объектом нового центра городского развития на левом берегу Оби.

Топ-10 лучших новостроек Новосибирска — 2017

Редакция «КС» сформировала традиционный рейтинг новостроек Новосибирска высокой ценовой категории. В этом году он оказался достаточно разнообразен: на рынке представлены как квартиры и пентхаусы для взыскательной публики, так и объекты, предлагающие комфортное жилье бизнес-класса. По обоюдному мнению специалистов рынка жилой недвижимости, кризис коснулся этого сегмента лишь «по касательной», и его развитие в 2016–2017 гг. было весьма стабильным. Какие именно новостройки на текущий момент можно считать лучшими в Новосибирске по версии экспертов — читайте в ежегодном рейтинге «КС».

Оптово-розничный комплекс «Сибирского гиганта» и СХК готов на 85%

Оптово-розничный комплекс «Импульс», который вместе строят «Сибирская хлебная корпорация» и «Сибирский гигант» будет открыт в августе. По информации минэкономразвития Новосибирской области, он готов уже на 85%.

Управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска возглавил сын Виктора Толоконского

Сын экс-главы Новосибирской области, губернатора Красноярского края Виктора Толоконского назначен начальником управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска.

«Самое главное — выбивать из людей дурацкие убеждения»

Аяза Шабутдинова, родившегося в поселке Куеда Пермского края, в регионах России можно считать одним из самых популярных молодых предпринимателей сектора МСБ. Созданный им холдинг «Лайк» известен благодаря выпуску огромного количества самых разных и очень доступных по стоимости франшиз — от хостелов и кофе до автомоек и туристических компаний. Однако на текущем этапе предприниматель переосмыслил свою бизнес-модель, уже не делая упор на количестве проданных франшиз. В интервью «КС» АЯЗ ШАБУТДИНОВ рассказал о том, что думает о «Бизнес Молодости», почему он уверен в огромных перспективах хостельного бизнеса, и что подвигло его развивать собственные точки вместо франчайзинговых.

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