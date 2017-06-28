Бывший глава НАПО имени В.П. Чкалова переходит в Роскосмос

Андрей Калиновский, руководивший до 2013 года новосибирским авиазаводом, назначен на должность исполнительного директора по обеспечению качества и надежности госкорпорации «Роскосмос». Соответствующая информация опубликована на сайте госкорпорации 27 июня.

В прошлом руководитель новосибирского ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова» в Новосибирске и генеральный директор ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в Москве Андрей Калиновский перешел на работу в госкорпорацию «Роскосмос». Там он назначен на должность исполнительного директора по обеспечению качества и надёжности.

Напомним, Андрей Калиновский руководил авиазаводом имени В. П. Чкалова с 2007 по 2013 годы, где им был налажен выпуск самолетов Sukhoi Superjet 100. В 2014 году он был назначен руководителем центра им. М.В.Хруничева.

«Калиновский стал руководителем центра Хруничева, одного из ключевых предприятий отечественной ракетно-космической отрасли, в сложное время для предприятия. Он – соавтор программы финансового и производственного оздоровления центра Хруничева, разработанной ОРКК (Объединенная ракетно-космическая корпорация, в 2016 году ставшая частью Госкорпорации «РОСКОСМОС»)», — рассказали в пресс-службе Роскосмоса о заслугах нового исполнительного директора.

На место Калиновского в центре Хруничева и.о. генерального директора назначен Алексей Варочко. Назначение подписано генеральным директором Роскосмоса Игорем Комаровым.

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