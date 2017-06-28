Об открытии новой клиники семейной медицины в областном центре Елена Толоконская сообщила в своем Instagram.

В Новосибирске дочь губернатора Красноярского края, экс-главы Новосибирской области Виктора Толоконского открыла клинику семейной медицины «Аврора». Сообщение об этом Елена Толоконская опубликовала в своем Instagram 22 июня, а в аккаунте клиники об открытии заявлено еще 16 июня. В своем сообщении Толоконская рассказала, какие услуги оказывает новая клиника и пригласила новосибирцев.

Добавим, что в прошлом году супруга губернатора Красноярского края Наталья Толоконская открыла клинику с таким же названием в столице региона. Кроме того, на красноярском телеканале «Енисей» жена губернатора ведет авторскую передачу, выпуски которой выходят раз в неделю. Первый выпуск вышел на телевидение 9 февраля 2016 года. В одном из выпусков доктор медицинских наук призывала не бороться с гриппом, чем вызвала гневные отклики зрителей.

К слову, семья Толоконских в июне постоянно находится в центре внимания. Так, сын экс-главы Новосибирской области Виктора Толоконского недавно был назначен начальником управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска.

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