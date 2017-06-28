Кузбасского чиновника отстранили от должности начальника за драку

Об отстранении от должности начальника департамента промышленности Кузбасса Сергея Карпунькина стало известно из сообщения, размещенного на сайте обладминистрации.

Начальника департамента промышленности Кемеровской области Сергея Карпунькина подвергли служебной проверке по поручению главы региона Амана Тулеева и отстранили от исполнения своих обязанностей. Об этом говорится в официальном сообщении кузбасской администрации. Причиной отстранения послужил бытовой конфликт с соседями по СНТ «Рябинка». В частности, как утверждают потерпевшие, словесная перепалка из-за того, что чиновник вместе со своими гостями громко слушали музыку, переросла в драку. Соседи Карпунькина утверждают, что в ходе драки одному из сделавших замечание компании чиновника сломали руку. В драке, кроме самого Сергея Карпунькина, принимали участие также его жена и гости.

Сейчас в ГУ МВД России по Кемеровской области проводят проверку и устанавливают всех участников конфликта. Инцидентом будет также заниматься специально созданная комиссия, в состав которой вошли специалисты кадровой службы и представители управления делами администрации и управления внешней политики. Обязанности отстраненного Сергея Карпунькина исполняет Юрий Ударцев, который возглавляет, кроме того, управление промышленности в Кузбассе.

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