Недавно «Билайн» обновил тарифную линейку «Всё». Одно из самых заметных изменений — значительно увеличенный пакет мобильного интернета.

Объем пакета мобильного интернета в тарифной линейке «Всё» удваивается при внесении абонентской платы за тариф на месяц вперед одним платежом. Увеличенный объём интернета пригодится пользователям смартфонов. Судя по статистике, использование социальных сетей постоянно растёт.

* Подготовлено на основе анализа обезличенных данных пользователей мобильного интернета «Билайн», давших свое согласие на обработку персональных данных, в июле и декабре 2016 года

Исследование, проведенное «Билайн», показало, что за период с июля по декабрь 2016 года количество трафика по всем анализируемым социальным сетям выросло на 45%, а количество трафика на одного пользователя – на 38%. Наибольший прирост по количеству пользователей и по трафику показала Instagram. По количеству пользователей и переданного трафика лидировала социальная сеть «Вконтакте», на нее же пришлась самая большая средняя длительность сессии*.

Самыми стремительными темпами развивается социальная сеть Instagram. Именно она показала самый большой прирост пользователей с июля по декабрь за полгода – 27%. Большими темпами растет в Instagram и потребление трафика – прирост в декабре по сравнению с июлем составил 80% и оставил далеко позади остальные анализируемые социальные сети. Существенный рост может быть связан с запуском раздела Stories и видеотрансляций. Прирост по трафику у Facebook составил 43%, у «Вконтакте» – 41%, Twitter – 24%. Наименьший рост по трафику показала социальная сеть «Одноклассники» – 3%.

Больше всего трафика на конец 2016 года в социальных сетях абоненты «Билайн» производили с 17 до 19 часов. Меньше всего трафика было передано в промежуток с 0 часов до 2 часов ночи. При этом наибольшее количество пользователей приходилось на промежуток с 10 до 12 часов дня, а наименьшее – с полуночи до часу ночи.

В разбивке по отдельным социальным сетям везде как по количеству потребляемого трафика, так и по количеству пользователей в декабре 2016 лидировали мужчины – кроме Instagram. В Instagram доля передаваемого женщинами трафика была больше, при этом мужчины все равно лидировали по количеству пользователей.

Кроме увеличения трафика, который пригодится для все нарастающего потребления социальных сетей, при обновлении тарифной линейки «Всё» в «Билайн» учли и другие тренды. Вместе с увеличенным объёмом интернета, клиенты на обновленных тарифах «ВСЁ!» получили неограниченное количество звонков внутри сети дома и в поездках по России после исчерпания включенного пакета минут. Пакет трафика можно разделить с членами своей семьи или другими устройствами. Кроме этого, тариф предусматривает удобное посуточное списание ежемесячной платы. Также для удобства клиента в него включена возможность заморозки списания абонентской платы неограниченный срок. Подробности о тарифе читайте на сайте.

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