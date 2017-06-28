Накануне депутат совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус на своих страницах в социальных сетях сообщила о смене руководства в театре оперы и балета (НОВАТе), однако в самом театре эту информацию опровергают.

В Новосибирске вновь заговорили о возможной смене руководства в театре оперы и балета. Так, информация о том, что директор театра Владимир Кехман взял отпуск по уходу за ребенком и «реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в в Сен-Тропе» первой сообщила депутат совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус на своих страницах в социальных сетях, назвав все происходящее с театром «новосибирским оперным абсурдом».

«Вот какие поступают новости про наш любимый Оперный театр. Не знаю, уж куда нелепее? Уже около трёх месяцев директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман не ходит на работу», — написала Наталья Пинус.

По ее словам, эта информация к ней поступила из министерства культуры РФ. Сейчас, по этим сведениям, и.о. директора оперного театра назначена Снежана Любарь. Как говорит Наталья Пинус, приказ о назначении подписан министром культуры РФ Владимиром Мединским.

«Она имеет солидный опыт работы в театральной сфере: месяцев пять или шесть. До этого Снежана была специалистом по кадрам в Новосибирском филиале пивной компании «Балтика», — подчеркивает Наталья Пинус в своей записи.

Ранее парламентарий уже рассказывала о приходе Снежаны Любарь в театральную среду. По информации Натальи Пинус, Любарь в январе была назначена на должность первого заместителя генерального директора театра. До самой Любарь на момент написания материала дозвониться не удалось.

Между тем, в самом театре эту информацию опровергли. В телефонной беседе с корреспондентом «КС» пресс-секретарь новосибирского государственного академического театра оперы и балета Виктор Титов рассказал, что каждый день по рабочим вопросам находится на связи с Владимиром Кехманом.

«Если директор уезжает в отпуск или в командировку, в любом случае назначается исполняющий обязанности. Это еще не значит, что Кехман уволился с поста директора», — подчеркнул Виктор Титов.

Тем не менее отметим, недавно стало известно о заключительном этапе банкротства Владимира Кехмана. По закону о банкротстве на должника налагается ряд ограничений, в том числе и запрет занимать руководящие должности. По оценке финансового управляющего Кехмана, все процедуры завершатся в течение двух-трех месяцев.

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