Врио главы Бурятии Алексей Цыденов уволил своего советника

Информация об увольнении Аркадия Зарубина с поста советника главы республики Бурятия появилась на сайте регионального правительства в понедельник 26 июня.

Распоряжение об увольнении советника главы Бурятии Аркадия Зарубина датировано 26 июня и подписано врио главы республики Алексеем Цыденовым. По информации интернет-журнала «Республика», увольнение Зарубина связано с отсутствием у него образования не ниже магистра или специалиста. Так, окончивший экономический факультет МГУ в 1998 году Зарубин имеет только диплом бакалавра.

Однако на своей странице в Facebook он написал, что до сих пор остается в должности, а так называемое увольнение, пояснил он в комментариях, игры политических оппонентов.

«К сожалению, не могу говорить всего — ограничивает статус госслужащего. По-прежнему работаю на том же месте, занимаюсь тем же — продвижением Бурятии», — кратко написал Зарубин.

Заметим, должность советника главы Бурятии общественник занял не так давно: Цыденов подписал назначение 24 апреля 2017 года.

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