Дилерский центр на улице Большевистской, построенный основателем компании «СТС-Автомобили» Андреем Бецем, выставлен на продажу за 105 млн рублей. В настоящее время салон занимает компания «РАМ-Моторс», утвержденный кандидат в официальные дилеры узбекской марки Ravon в Новосибирске, а также компания «СТС-Авто», торгующая новыми и подержанными автомобилями.

Объявление о продаже дилерского центра на Большевистской было размещено на сервисе объявлений AVITO.

Рассматриваемый двухэтажный салон на Большевистской построен основателем компании «СТС-Автомобили» (официальный дилер Mercedes-Benz в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях) Андреем Бецем вместе с партнерами, среди которых, по словам участников рынка, был бизнесмен Антон Деринг. Новый объект расположился по соседству с одним из действующих дилерских центров Mercedes-Benz компании «СТС-Автомобили» на улице Большевистской и был запущен в конце 2015 года. Общая площадь автокомплекса составляет 900 кв.м.

Изначально на площадке располагалась компания «СТС-Авто». По данным ЕГРЮЛ, ее учредителем является бизнесмен Антон Деринг. Компания занималась продажей автомобилей с пробегом. Речь идет, прежде всего, о премиальных марках. В частности, в салоне на первом этаже были выставлены новые модели марки Infiniti, у которой в настоящий момент нет официального дилера в Новосибирске. На втором этаже также были выставлены различные бренды мототехники.

В апреле текущего года на площадке также открылся салон узбекской марки Ravon (до ребрендинга — Uz-Daewoo) компании «РАМ-Моторс». По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «РАМ-Моторс» являются Антон Деринг, занимающий пост генерального директора, и Рустам Рафиков.

Стоимость продажи объекта составляет 105 млн рублей.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter