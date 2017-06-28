На ул. Большевистской в Новосибирске, где ведется строительство многофункционального центра «Снежная миля», образовалась трещина в асфальте длиной несколько метров. Это уже второй подобный случай — в марте на этом участке уже возникал разлом , из-за чего возведение объекта сначала хотели приостановить, а потом пообещали ускорить.

После ремонта проезжей части на ул. Большевистской прошло два месяца и трещина на асфальте появилась вновь. Мэрия Новосибирска уверяет, что ситуация находится на контроле ремонтного предприятия. Новый разлом предполагается ликвидировать до конца июня.

Согласно сообщению ИА ТАСС, деформация дороги произошла из-за того, что при проектировании и устройстве временного крепления котлована не был учтен реальный гидрологический режим грунтового массива. «Весной стенки котлована были укреплены, проезжая и тротуарная части восстановлены. Но деформация грунта уже произошла, из-за чего могут возникать новые просадки», — сообщили информационному агентству в мэрии Новосибирска. Также уточняется, что застройщику передано техническое решение для ремонта крепления и устранения просадки.

По словам представителя застройщика — компании «Эталон» — Юрия Бутримова, «трещины будут возникать до тех пор, пока ведется строительство» (цитируется по ТАСС).

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