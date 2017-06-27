Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин-младший 27 июня покинул исправительную колонию №2 г. Екатеринбурга. После освобождения корреспонденту «КС» удалось взять комментарий у Александра Солодкина-младшего.

Напомним, что 14 июня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил прошение бывшего заместителя мэра Новосибирска об условно-досрочном освобождении. Решение суда не поддержал представитель прокуратуры Свердловской области и в течение десяти дней стороны могли его обжаловать, но делать этого не стали, подтвердил «КС» адвокат Александра Солодкина-младшего Николай Украинцев. Все это время бывший чиновник находился по месту заключения – в ИК-2.

Как пояснил корреспонденту «КС» уже находясь на свободе сам Александр Солодкин-младший, у прокурора было три претензии: нанесение его преступлением ущерба госслужбе, позднее признание вины и нарушение, которое он якобы совершил в 2014 году, находясь в СИЗО-1. Напомним, это нарушение было связано с просмотром телевизора в неположенное время, которое учел Дзержинский районный суд Новосибирска при отказе в удовлетворении первого ходатайства об УДО в августе 2016 года. Сам Александр Солодкин-младший на заседании тогда сообщил, что узнал о взыскании за два дня до суда. По его словам, при рассмотрении ходатайства об УДО 14 июня, судья по этому поводу возразила прокурору, заявив, что невозможно наказывать дважды за одно нарушение. Сыграло свою положительную роль на решение суда и наличие двух поощрений от ИК-2, считает Александр Солодкин-младший.

Также бывший заместитель мэра отметил, что вины своей не признавал: «Я признал сам факт вступления в силу приговора верховного суда».

27 июня решение Верх-Исетского районного суда вступило в силу. После оформления всех необходимых документов вечером Александр Солодкин-младший покинул ИК-2. Встречать бывшего вице-мэра приехали родственники и друзья.

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