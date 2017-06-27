Александр Солодкин-младший вышел из колонии

Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин-младший сегодня вышел из колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН по Свердловской области.



Напомним, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил прошение Александра Солодкина об УДО 14 июня. Там он находился с осени 2016 года. Ему оставалось отбывать наказание около восьми месяцев.

Одно из условий освобождения — найти работу в течение двух месяцев после выхода из колонии.

Александр Солодкин-младший уже подавал ходатайство об УДО в Новосибирске, но ему отказали, а через месяц этапировали в исправительную колонию в Екатеринбурге.

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