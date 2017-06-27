Арбитражный суд НСО постановил прекратить производство по делу о банкротстве ООО «АБОЛмед» в связи с погашением в полном объеме задолженности по основному долгу перед бюджетом. Это стало известно из размещенного на сайте ведомства определения суда.

Также в документе сообщается, что в течение десяти дней со дня вынесения данное решение можно обжаловать в Седьмом арбитражном апелляционном суде Томска. Однако истец, которым являлась Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска, на судебном заседании не возражал против прекращения производства по делу.

Напомним, 26 января региональная ФНС подала в новосибирский арбитражный суд иск на банкротство фармацевтической компании-производителя «АБОЛмед». Поводом судебных разбирательств стала просроченная задолженность предприятия по уплате обязательных платежей в размере почти 120 млн рублей. На день судебного заседания, прошедшего в конце июня, задолженность по налогам в указанном заявителем размере полностью погашена. «Имеющаяся у должника задолженность по санкциям не может быть принята во внимание с целью определения признаков банкротства, следовательно, процедура банкротства на основании данного заявления введена быть не может, производство по делу подлежит прекращению», — говорится в материалах новосибирского суда.

На сайте арбитражного суда говорится, что ФНС произвела «АБОЛмеду» доначисление налогов на общую сумму 228 млн рублей еще в 2014 году. В эту сумму входит налог на прибыль, НДС, а также штрафы и пени. Тогда производителю лекарств удалось оспорить в суде решение инспекции. «Аболмед», применяя схемы по уходу от налогообложения, посредством привлечения индивидуальных предпринимателей, а также «фирмы-однодневки» и включения в расходы экономически неоправданных затрат по сделкам с ними, получил необоснованную налоговую выгоду», — заявили, в свою очередь, в налоговой службе. После судов и взаимозачетов сумма долга была снижена до 128 млн рублей.

Ранее министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Сергей Семка сообщал о том, что собственники «АБОЛмеда» планируют запустить приостановивший работу завод в начале года. Однако этого пока не случилось.

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