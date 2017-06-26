В приложение для управления стрессом инвестирован миллион долларов

Приложение для управления энергией и стрессом Welltory объявило о закрытии второго раунда инвестиций в объеме $1 млн. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил его создатель, новосибирский предприниматель, известный как основатель компании Alawar Entertainment, Александр Лысковский.

Welltory — это сервис для аналитики данных о здоровье, управления энергией и стрессом, в виде мобильного и веб-приложения. Программа ориентирована как на частных пользователей, так и на корпоративных клиентов. Есть бесплатные и коммерческие версии. Сервис был основан в 2016 году Александром Лысковским, Евгенией Смородниковой и Павлом Правдиным.

На своей странице в Facebook Александр Лысковский сообщил, что компания Welltory официально закрыла второй раунд размером в один миллион долларов.

«Благодаря этому команда во главе с Павлом Правдиным и Евгенией Смородниковой с огромной скоростью «фигачит» отличный проект, который будет еще круче, чем это позволял бы текущий уровень окупаемости без внешний инвестиций», — написал бизнесмен.

По информации Александра Лысковского в проект вложились гендиректор ГК «Русагро» Максим Басов, основатель Bright Capital Борис Рябов, сооснователь холдинга «Атлас» Артем Руди, акционер 2ГИС и «ДоДо Пиццы» Дмитрий Сысоев, а также другие инвесторы.

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