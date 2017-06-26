Администрация новосибирского аэропорта направила обращения в адрес областного правительства и Росавиации, где пожаловалась на неприятный запах, исходящий от складированных отходов животноводства, которые располагаются вблизи авиаузла.

Сегодня в пресс-службе аэропорта Толмачево рассказали, что руководство международного авиаузла направило обращения в правительство Новосибирской области и в Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление Росавиации, где попросило принять меры по складированию отходов животноводства вблизи территории аэропорта.

«Аэропорт Толмачево регулярно отмечает жалобы своих пассажиров и гостей на сильный неприятный запах складированных отходов, который ощущается не только на перроне и лётном поле, но и в зданиях терминалов», — пояснили в пресс-службе Толмачево, добавив, что неприятный запах может создать соответствующее впечатление пассажиров о регионе, ведь значительная часть потока – это приезжие из других регионов и стран.

В администрации предположили, что источником запаха могут служить складированные на открытом воздухе промышленные отходы животноводческой деятельности в районе села Криводановка, которое находится менее чем в 10 км от аэропорта по прямой, а примерно в 7 км расположены площади свинокомплекса «Кудряшовское». В связи с этим в Толмачево отметили, что федеральные правила использования воздушного пространства запрещают размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов – до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов отходов. Свалки привлекают птиц, которые в свою очередь угрожают безопасности полетов.

«Полагаем, что столь сильные неприятные запахи свидетельствуют о ненормальной экологической обстановке вблизи аэропорта и о систематическом нарушении санитарно-эпидемиологических норм и правил неустановленными лицами», — привели в пресс-службе слова из обращения к властям гендиректора аэропорта Толмачево Евгения Янкилевича.

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