Сегодня в областном центре побывал глава Росавтодора Роман Старовойт, который проинспектировал ход работ по программе «Безопасные и качественные дороги». Опыт Новосибирска федеральный чиновник оценил высоко.

Новосибирск – последний в списке городов в рамках рабочей поездки, куда с инспекцией приезжала комиссия федеральных чиновников во главе с руководителем Росавтодора Романом Старовойтом. В ходе осмотра объектов, Старовойт похвалил реализацию проекта, отметив, что ремонт идет в соответствии с графиком.

«Наши коллеги в Новосибирске успешно реализуют проект «Безопасные и качественные дороги»: заключены соответствующие государственные контракты, все работы выполняются в соответствии с графиками, предусмотренными договорами», – подчеркнул Роман Старовойт.

Сейчас в городе стартовал сбор предложений по федеральному проекту на 2018 год, новосибирцев просят до 5 июля 2017 года внести пожелания относительно ремонта тех или иных участков дорог. Осуществление обратной связи с горожанами заметил и глава Росавтодора.

«Очень хорошо, что в городе налажены конструктивное взаимодействие с общественностью, потому что при реализации такого серьезного проекта нам, безусловно, важно иметь обратную связь», — отметил Старовойт на выездном совещании.

Он также высоко оценил комплексный подход к ремонту: в Новосибирске в рамках программы осуществляется ремонт не только дорожного полотна, но и проходит реконструкция тротуаров, бордюрного камня, замена дорожных знаков и светофоров.

«Если сравнивать с другими городами, где мы побывали за последнюю неделю, отрадно видеть, что в Новосибирске ремонтируется не только поверхность дороги», — сказал федеральный чиновник.

По словам Романа Старовойта, не все регионы справляются с поставленными задачами, а потому те деньги, которые останутся неосвоенными, дорожное агентство направит в агломерации, где ход работ будет соответствовать всем договорам. Мысль главы Росавтодора продолжил его заместитель Игорь Астахов, сообщивший, что Новосибирск может получить дополнительные средства.

«В данный момент уже обсуждается программа 2018 года, и сегодняшняя инспекция показывает, что Новосибирск способен осваивать выделенные средства. Безусловно, дополнительные средства мы направим в том числе и в Новосибирск. Мы понимаем, что все те задачи, которые ставят перед регионами федеральные органы, Новосибирском выполняются», — рассказал Астахов о будущем реализации программы в Новосибирске.

Напомним, этот визит комиссии уже не первый для Новосибирска. В конце мая чиновники вместе с Игорем Астаховым уже инспектировали ход программы в областном центре. Как и сейчас, тогда проверяющие высоко оценили качество и темпы работ.

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