В минувшее воскресенье, 25 июня, в ресторане «#СибирьСибирь» состоялось официальное открытие гастрономического фестиваля Mamont Mission. В рамках вечера гостям был предложен авторский ужин от известного российского шеф-повара Алексея Зимина с сетом «История водки в десяти с половиной закусках».

Первый этап гастрономического фестиваля Mamont Mission, организованный ресторанным рейтингом Insider.Moscow и фондом Foundation Mamont, состоялся 21 мая в московском ресторане Ugolek.

«Дата старта фестиваля была выбрана не случайно, — рассказывает основатель проекта Insider.Moscow Михаил Лопатин. — 21 мая — День полярника, который придумал и ввёл в официальный календарь знаменитый путешественник Артур Чилингаров. В связи с чем, именно 21 мая организаторы фестиваля снарядили целую гастрономическую экспедицию: фестиваль пройдёт в восьми городах России, в 60 лучших ресторанах страны».

Начавшись в Москве, он закончится в Калининграде 9 июля. Во всех шестидесяти ресторанах, участвующих в празднике, на месяц дополнительно будет введено особое сет-меню.

«Мы только попросили сделать одну оригинальную закуску под водку для каждого сета, — делится Михаил Лопатин. — И не ожидали, что шефы откликнуться с таким энтузиазмом». В Новосибирске в фестивале принимают участие четыре площадки – рестораны «#СибирьСибирь», «ПивоFactory», «Т.Б.К. Лонж» и «Жан Хуан Лу».

В новосибирское сет-меню вошли: арабский гаспачо из клубники, рыба из могилы скандинавская, еврейский паштет, новый русский бефстроганоф с малосольным огурцом, немецкий сауэркраут, донское сало с печеным чесноком, перуанское севиче из помидоров и осетра, китайские битые огурцы, американский чаудер с раками, шотландские яйца и французский консоме.

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