Строительство многоэтажного жилого дома возле дамбы Новосибирской ГЭС приостановлено на три месяца. На этом настоял Ростехнадзор, узнал корреспондент «КС» из сообщения управления.

Суд Советского района Новосибирска на три месяца приостановил строительство жилого комплекса, находящегося вблизи дамбы Новосибирской ГЭС. Строительство осуществляло ООО «Байр-Строй». Было установлено, что стройка велась в границах охранной зоны ГЭС на правом берегу, однако разрешения на возведение жилого дома у компании имелись. Так, АО «Ленгидропроект» выдало заключение о безопасности строительства, а мэрией Новосибирска выдано разрешение на строительство. Судя по всему, речь идет о 24-этажном объекте по улице Русская. Согласно документации, разрешение было выдано в 2015 году. Планируемая дата сдачи дома – III квартал 2018 года.

Сибирское управление Ростехнадзора выявило, что в зоне застройки находится часть дренажной системы дамбы — смотровой колодец дренажного коллектора, проходящий вдоль южной границы застройки, а строительство заблокировало доступ к смотровому колодцу, что затруднило проведение профилактических и ремонтных работ. Кроме того, в ведомстве полагают, что стройка может нарушить уровневый режим грунтовых вод и привести к образованию промоины в водозащитной дамбе.

«В результате возможной аварии на данном гидротехническом сооружении и в случае возникновения внештатных ситуаций зона застройки будет затоплена», — говорится в материале Ростехнадзора.

Приостановление строительства будет действовать до 16 сентября. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, застройщик и власти были предупреждены о том, что зона застройки попадет в охранную зону гидроузла, но разрешение тем не менее было выдано.

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