Обновления в правительстве республики Хакасия продолжаются. В понедельник 26 июня был назначен новый министр природных ресурсов республики.

На место Алексею Сиорпасу, возглавлявшему министерство природных ресурсов и экологии республики Хакасия с марта 2016 года, пришел Юрий Соколов, бывший ранее заместителем министра по промышленности и природным ресурсам республики. Его новую должность согласовал глава республики Виктор Зимин.

В сообщении пресс-службы регионального правительства говорится, что в ходе встречи Виктора Зимина и нового министра, было поставлено несколько задач, среди которых – защита инженерных сооружений и зарыбление реки Абакан.

«Нужно за краткий срок, 3-4 года, пройти процесс зарыбления верховьев реки Абакан», — уточнил глава Хакасии.

В свою очередь Юрий Соколов пообещал активнее работать с федеральным центром.

Напомним, не так давно смена руководства произошла в республиканском министерстве спорта, а также в министерстве национальной и территориальной политики.

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