Сбербанк запустил обновленную линейку пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для корпоративных клиентов. Изменения коснулись как стоимости ежемесячного обслуживания, так и набора услуг, входящих в пакет.

В новых пакетах услуг Базис+, Актив+, Оптима+ количество платежных поручений, проводимых по расчетному счету за месяц, увеличилось в 2-3 раза, в зависимости от вида пакета. Во всех пакетах исключена услуга по выдаче наличных со счета (операция проводится по стандартным тарифам). Стоимость обновленных пакетов услуг снизилась в среднем в два раза и, в зависимости от территории обслуживания в рамках пакета услуг, составляет: «Базис+» от 1400 рублей, «Актив +» — от 1,9 тыс. рублей, «Оптима +» — от 2,6 тыс. рублей.

Также предприниматели, выбравшие расчётно-кассовое обслуживание в Сбербанке, могут воспользоваться онлайн-сервисами, позволяющими оптимизировать бизнес-процессы, расходы и повысить эффективность деятельности. К примеру, самостоятельно вести бухгалтерский учет, создать интернет-сайт на основе готовых решений, привлечь банк в качестве гаранта в расчетах между поставщиком и покупателем.

Подробную информацию обо всех онлайн-сервисах можно узнать у клиентского менеджера при открытии счета, а также на сайте банка. В разделе ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ предприниматели Новосибирской области могут воспользоваться онлайн-оценкой инвестиционных проектов юридических лиц — это консультационные услуги при составлении и анализе бизнес-планов и инвестиционных проектов для клиентов.

«В настоящее время треть вновь зарегистрированных на территории присутствия Сибирского банка предприятий открывает расчетные счета в Сбербанке – это в среднем около трех тысяч счетов в месяц, — отметила директор управления продаж малому бизнесу Сибирского банка ПАО Сбербанк Наталья Левченко. — Новые пакеты услуг максимально адаптированы под потребности клиентов малого и микро бизнеса, при этом экономия может составлять до 30%».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter