Денис Иванов откроет ресторан «#СибирьСибирь» в Москве

Известный новосибирский ресторатор Денис Иванов планирует осенью текущего года открыть ресторан «#СибирьСибирь» в «Azimut Отель Смоленская» в Москве. Об этом ресторатор сообщил в рамках гастрономического фестиваля Mamont Mission, который стартовал в Новосибирске 25 июня.

Ресторан «#СибирьСибирь» на 160 посадочных мест начнет работу осенью текущего года в здании «Azimut Отель Смоленская» на Смоленской площади, рассказал ресторатор Денис Иванов.

Напомним, что первый ресторан «#СибирьСибирь» был открыт в ноябре 2015 года в Новосибирске, также в здании сети Azimut — отеле «Azimut Сибирь» на улице Ленина. Новосибирское заведение рассчитано на 180 посадочных мест.

В меню «#СибирьСибирь» — блюда сибирской кухни: жаркое из петуха с овощами, рыба, запеченная целиком в старорусском соусе на основе крестьянского масла, традиционные сибирские пельмени из четырех видов мяса. Часть меню составляют классические блюда советской кухни, часть – непосредственно сибирской, северной, в основе которой – мясо и дичь.

На минувшей неделе также стало известно, что кофейня «Чашка кофе» займет площади кафе «Самарканд» на улице Ленина. Открытие заведения намечено на начало осени.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter