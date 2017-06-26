Недалеко от аэропорта Толмачево ликвидировали крупный пожар

Сегодня ночью почти пять часов пожарные тушили горение на складе в городе Обь под Новосибирском. По информации областного ГУ МЧС, горел склад воздушно-пузырьковой пленки.

На территории склада, расположенного по улице Строительной в городе Обь, пожар начался примерно в 2:30, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Возгорание на площади 600 кв. м пожарные тушили почти пять часов. Было задействовано семь автоцистерн и 23 человека личного состава. В помещении находились оборудование и материалы для производства воздушно-пузырьковой пленки. Все это в результате было повреждено распространившимся огнем. В 7:04, как уточнили в управлении, пожар был полностью ликвидирован.

На данный момент причину пожара устанавливают.

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