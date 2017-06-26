В Новосибирске под бульдозер отправили тонну польских яблок

Из сообщения Управления Россельхознадзора по Новосибирской области стало известно, что в ходе проверки складов рынка «Левобережный» была обнаружена крупная партия санкционных фруктов.

В конце прошлой недели инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области совместно с сотрудниками Новосибирской транспортной прокуратуры и Новосибирской таможни провели несколько рейдов, в результате которых на складе ТГ «Левобережный» изъяли у двух предпринимателей тонну польских яблок, попавших под действие санкций. Уточняется, что маркировки на товаре отсутствовали, однако упакованы яблоки были в коробки, где страной происхождения была указана Польша.

Всю продукцию изъяли и уничтожили на новосибирском полигоне твердых бытовых отходов. Сейчас предприниматели должны предоставить документы на раздавленные яблоки, по которым прокуратура отследит, как запрещенные фрукты попали в страну.

В управлении добавили, что также были утилизированы 45 кг мяса птицы американского происхождения и 7,5 кг мороженой пикши, которая была упакована в коробку без маркировки.

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